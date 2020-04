Tragedia in via 29 settembre, trovato il cadavere di un uomo alla fermata dell’autobus

ANCONA – Tragedia questa mattina in via XXIX settembre ad Ancona. Un uomo è stato trovato riverso a terra privo di vita. Il corpo è stato rinvenuto alla fermata dell’autobus nei pressi della sede della Banca d’Italia. Sul posto è giunta l’automedica che al suo arrivo non ha potuto far altro che accertare il decesso dell’uomo.

Ancora al vaglio identità e cause. Sul posto anche la Guardia di Finanza e il Norm di Ancona. Sulla vicenda indagano i Carabinieri della Stazione di Ancona Centro che sono ancora sul posto nell’attesa del Magistrato.

(Servizio in aggiornamento)