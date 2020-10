Tragedia sfiorata in via Flaminia, ciclista ubriaco investito da un bus

L'uomo in sella, un italo-tedesco di 40 anni, è stato centrato dal mezzo che procedeva a bassa velocità. Il ferito non è in pericolo di vita. Sul posto Croce Gialla e Polizia Locale

ANCONA – Tragedia sfiorata in via Flaminia ad Ancona, all’angolo con via Berti, dove un ciclista italo-tedesco di 40 anni è stato investito intorno alle 12,30 da un bus in transito. L’uomo in sella, completamente ubriaco, ha attraversato la strada proprio nel momento in cui sopraggiungeva un autobus. Il mezzo, fortunatamente procedeva a bassa velocità e questo ha evitato tragiche conseguenze.

In ogni caso l’autista del bus non è riuscito ad evitare l’impatto trovandosi il ciclista improvvisamente in mezzo alla carreggiata e lo ha centrato in pieno. Il ferito è stato portato al Pronto Soccorso di Torrette con un codice di media gravità, ma non è in pericolo di vita. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale, mentre per i soccorsi è intervenuta la Croce Gialla di Ancona.