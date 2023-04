Ancona, tragedia sfiorata al Q2: evacuate 20 persone per una fuga di gas. Un giovane soccorso

ANCONA- Imponente evacuazione al Q2: allarme per una fuga di gas dal terzo piano di via Flavia 5. È successo oggi (11 aprile), intorno alle 20, alle Brecce Bianche. L’intervento si sarebbe concluso da poco: per un soffio si è sfiorata la tragedia. Ancora da chiarire la dinamica e i dettagli.

Stando a quanto trapela, sarebbe stato l’odore acre ad insospettire i residenti. Immediata la chiamata ai soccorsi. Sul posto, una volante della polizia stradale (con altre pantere di supporto), i mezzi dei vigili del fuoco, del 118 e della Croce gialla di Ancona.

Tra gli evacuati, donne, anziani e bambini per un totale di 20 persone. Un ragazzo è stato trasportato in ospedale, ma non verserebbe in gravi condizioni. Eseguiti i rilievi, spetterà ora ai pompieri ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. L’intervento – che ha attirato curiosi da tutto il vicinato – si è risolto per il meglio e si sarebbe concluso qualche minuto fa, alle ore 21.20.