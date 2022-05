ANCONA – Tragedia per l’equipaggio di un rimorchiatore di Ancona affondato nella notte al largo di Bari in Puglia. Da quanto si apprende ci sarebbero cinque i morti, di cui due di Ancona, mentre sarebbe stato tratto in salvo il comandante del rimorchiatore, un uomo di 63 anni di origini siciliane.

Il luogo del sinistro sarebbe localizzato a 50 miglia dalla costa italiana, nello specchio di mare tra Puglia e Croazia. Le operazioni di soccorso sono condotte dalla Guardia costiera di Bari coordinata dalla Capitaneria di Porto del capoluogo pugliese.

Sul posto starebbero convergendo anche velivoli dell’Aeronautica militare, della Marina e della Guardia costiera italiana e croata.

Il mezzo era partito da Ancona ieri sera, mercoledì 18 maggio, alla volta dell’Albania per occuparsi del traino di un pontone, ma per cause ancora da accertare il rimorchiatore è affondato.

