Ancona, tragedia in mare: morto portuale 62enne per un malore

L'imbarcazione era in mare per eseguire alcuni lavori di installazione. Ad allertare la Capitaneria di Porto di Ancona sono stati i colleghi del lavoratore che hanno cercato invano di rianimarlo

ANCONA – Un uomo di 62 anni è morto mentre era a bordo di una imbarcazione che stava rientrando al porto di Ancona. La tragedia ieri sera 13 febbraio.

L’imbarcazione era in mare per eseguire alcuni lavori di installazione. Ad allertare la Capitaneria di Porto di Ancona sono stati i colleghi del lavoratore portuale che hanno cercato invano di rianimarlo. L’uomo non ha ripreso conoscenza.

Una volta che l’imbarcazione è giunta in banchina, l’uomo è stato soccorso da una ambulanza della Croce Rossa e dall’automedica del 118, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare ed i sanitari non hanno potuto fare altro che accertarne il decesso. La salma è stata trasferita alla camera mortuaria dell’ospedale regionale di Torrette.