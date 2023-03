Ancona, tragedia in un appartamento: 54enne morta suicida

ANCONA – Tragedia in un appartamento nel quartiere Piano San Lazzaro ad Ancona, dove una donna di 54 anni è stata rinvenuta cadavere nelle prime ore di questa mattina. Si tratta di un suicidio, la donna si è tolta la vita impiccandosi. Sul posto è intervenuta la Squadra Volante della Questura di Ancona, che giunta nell’appartamento, inviata dalla centrale operativa, ha trovato gli operatori del 118, con il medico che aveva accertato il decesso della donna, per impiccagione.

Come riferito dai sanitari, il marito aveva chiesto aiuto al 118 dopo aver trovato la moglie nello sgabuzzino della loro casa, con la cintura dell’accappatoio legata attorno al collo. L’uomo, che aveva provato a rianimare la 54enne, ha riferito ai sanitari e ai poliziotti che la donna era in cura per una forte depressione e che già in passato aveva tentato gesti analoghi.

L’uomo, ha anche riferito di aver visto la moglie viva l’ultima volta il pomeriggio del giorno precedente la macabra scoperta: nel pomeriggio la coppia era uscita insieme nel quartiere, poi la donna era rincasata. L’uomo rientrato a casa non aveva trovato la consorte e, preoccupato, aveva scritto alla suocera. Sul posto é arrivata anche la madre della donna, che ha confermato il malessere della figlia, rilevato sia dai messaggi che dalle conversazioni che aveva scambiato con lei il giorno prima fino a tarda notte.

Per i rilievi del caso é intervenuta sul posto anche la Polizia Scientifica. L’Autorità Giudiziaria ha disposto che la salma venisse messa a disposizione dei familiari.