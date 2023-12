Ancona, tragedia agli Archi: 48enne senza fissa dimora trovato morto su una panchina

ANCONA – Tragedia agli Archi ad Ancona. Un uomo è stato rinvenuto cadavere nella notte. Si tratta di un 48enne straniero senza fissa dimora, del Bangladesh. L’uomo, da quanto si apprende, era riverso su una panchina in Piazza del Crocifisso. Un passante lo ha notato e ha allertato i soccorsi.

Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Gialla di Ancona. I soccorritori hanno tentato le manovre rianimatorie, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Forse a stroncarlo è stato un arresto cardiocircolatorio. Sul posto sono intervenuti i poliziotti della Questura di Ancona. Il Pm ha messo la salma a disposizione dei famigliari.

L’uomo era regolare sul territorio nazionale, in possesso di un permesso di lungo periodo fino al 2031 per motivi di lavoro ed era impiegato presso un’azienda del capoluogo con contratto a tempo indeterminato.

Sono in corso di verifica i motivi per cui dimorava in strada e da quanto tempo.

(articolo aggiornato alle ore 15)