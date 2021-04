Traffico internazionale di droga, operazione dei Ros in 6 città italiane. C’è anche Ancona

I Carabinieri del Ros, con il supporto dei militari del comando provinciale, hanno eseguito 9 ordinanze di custodia cautelare in carcere, una delle quali anche nel capoluogo dorico

ANCONA – Vasta operazione dei militari del Ros in 6 città italiane. I Carabinieri del Ros con il supporto dei militari del comando provinciale Carabinieri di Ancona, sono impegnati nell’esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di 9 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico internazionale di sostanze stupefacenti.

A disporre il provvedimento, il Tribunale di Torino su richiesta della locale Direzione Distrettuale Antimafia. L’operazione, che coinvolge anche i comandi provinciali di Torino, Cagliari, Nuoro, Savona e Ragusa, oltre a quello di Ancona, è scattata nelle prime ore di questa mattina – 27 aprile -.

Ad Ancona, i militari dell’Arma hanno notificato l’ordinanza di custodia cautelare in carcere, nei confronti di un uomo recluso nella casa circondariale di Montacuto. Il detenuto si trova in carcere per altri reati.