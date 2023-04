Ancona tra Giardino in Fiore, 25 Aprile e fiera di San Ciriaco: viabilità rivoluzionata

ANCONA – Conto alla rovescia per la fiera di San Ciriaco ad Ancona. La città nei prossimi giorni si prepara a ospitare la sua tradizionale kermesse del mese di maggio, anticipata dalla manifestazione Giardino in Fiore che il capoluogo ospiterà dal 23 al 25 aprile e dalla festa della Liberazione del 25 aprile. Per la fiera del patrono, che aprirà i battenti il prossimo 30 aprile e che proseguirà fino al 4 maggio compreso, nessuna novità riguardo alla disposizione delle circa quattrocento bancarelle, che animeranno viale della Vittoria e corso Garibaldi, mentre a piazza Pertini si troveranno tutti gli stand gastronomici e l’intrattenimento musicale. Tra l’altro il giorno di San Ciriaco sarà anche quello tradizionalmente dedicato alla consegna delle civiche benemerenze, con cerimonia fissata a piazza Cavour alle 11.30. Lo street food aprirà i battenti il 30 aprile, tutto il resto della fiera di San Ciriaco si svolgerà dal 1 al 4 maggio e coinvolgerà come sempre tantissime persone che animeranno le vie del centro che, di contro, diventerà molto difficile da percorrere in auto.

In occasione dei diversi eventi che animeranno la città di Ancona nei prossimi giorni, la polizia locale ha disciplinato la mobilità e la sosta nelle zone della città interessate con tre ordinanze. Per la manifestazione Giardino in Fiore i provvedimenti riguardano l’area tra corso Garibaldi e piazza Roma, dove dalle ore 20 del giorno 22 aprile e dalle 21 del 25 aprile sarà consentito l’accesso dei mezzi degli operatori, sempre a passo d’uomo, per il montaggio e per il successivo smontaggio delle strutture. Per le operazioni di carico e scarico gli operatori potranno inoltre accedere dalle 7 alle 9 e dalle 20 alle 22 dei giorni 23 e 24 aprile 2023 e dalle 7 alle 9 del 25 aprile. Per quanto riguarda, in generale, la mobilità e la sosta, dalle 19 del 22 aprile alle 24 del 25 aprile in via Castelfidardo è istituito il divieto di sosta e fermata, su ambo i lati, da piazza Stamira a corso Garibaldi; in via Marsala saranno vietate la sosta e la fermata, su ambo i lati, nel tratto compreso tra corso Stamira e corso Garibaldi e sarà interdetta la circolazione veicolare da corso Stamira. E’ inoltre istituito l’obbligo di svolta a destra o sinistra per i veicoli che transitano nel tratto di via compreso tra via Palestro e corso Stamira (esclusi residenti ed autorizzati diretti in via Menicucci) e nel tratto compreso tra via Menicucci e corso Stamira verrà istituito il doppio senso di circolazione con l’apposizione di segnaletica verticale di stop all’intersezione con corso Stamira. In via Menicucci i veicoli dei residenti, in uscita dagli stalli di parcheggio, dovranno effettuare la svolta a destra in direzione corso Stamira. In via Leopardi è istituito il divieto di sosta e fermata ed è interdetta la circolazione nel tratto tra corso Stamira e corso Garibaldi. In corso Stamira ci sarà l’obbligo di proseguire diritto per i veicoli che provengono da piazza Cavour direzione piazza Roma e in via Carducci sarà interdetta la circolazione all’incrocio con Piazza Roma, tranne che per i veicoli utilizzati per il carico e scarico. Per tutta la durata della manifestazione sarà lasciato libero un corridoio di 3,5 metri per l’eventuale transito di mezzi di soccorso. I mezzi degli operatori potranno sostare nelle zone «spina dei corsi e centro» con esposizione del permesso rilasciato da Mobilità & Parcheggi.

Quindi i provvedimenti che riguardano le celebrazioni del 25 aprile, con provvedimenti che riguardano il traffico che andranno in vigore da sabato 22: sono numerosi e li rende noti il Comune: sabato, infatti, dalle 9 alle 11,30 è istituito il divieto di sosta-fermata su tutto il piazzale Loreto, con interdizione della circolazione all’interno del parcheggio. I veicoli potranno percorrere il perimetro del parcheggio e uscire in via Jesi. In via Fratelli Cervi, all’altezza del civico 23, saranno vietate la sosta e la fermata dalle 7 alle 12 per una lunghezza di dieci metri. Martedì 25 aprile, dalle 6 alle 12, saranno vietate la sosta e la fermata in piazza IV Novembre, su tutto il piazzale davanti al Monumento ai Caduti e nel tratto compreso tra via Baracca e piazza IV Novembre (pineta). Sarà inoltre istituito il divieto di sosta e di fermata nei seguenti tratti: tratto ascendente e discendente del viale della Vittoria compreso tra piazza IV Novembre e via Baracca; tratto di via Trieste compreso tra via Santa Margherita e via Bainsizza, lato destro direzione centro, con esclusione dei veicoli dei partecipanti alla manifestazione; tratto di via Bainsizza, ambo i lati, compreso tra il viale della Vittoria e via Trieste. In piazza IV Novembre è prevista l’interdizione della circolazione durante lo svolgimento della manifestazione. Il traffico sarà deviato su percorsi alternativi. Nella zona del Monumento ai caduti dalle 9 fino al termine della manifestazione sarà vietata la circolazione sul lato retrostante il Monumento compreso tra il Viale e l’incrocio con il parcheggio cicli e motocicli. Nello stesso orario per tutti i veicoli provenienti da via Baracca ci sarà l’obbligo di svolta a destra; sarà istituito il doppio senso di circolazione nel tratto di piazza IV Novembre compreso tra via Trieste e via Thaon de Revel; tutti i veicoli provenienti da via Santa Margherita dovranno proseguire diritto all’intersezione con la rampa di collegamento a via Thaon De Revel; tutti i veicoli provenienti da via Podgora-intersezione via Santa Margherita avranno l’obbligo di svolta a sinistra direzione centro. Per il viale della Vittoria e piazza Cavour è prevista la momentanea interdizione della circolazione veicolare nei tratti interessati dalla sfilata del corteo che dal Monumento dei Caduti muoverà in direzione di piazza Cavour.

Considerato poi che i giorni 25 Aprile 2023 e 1 Maggio 2023 avranno luogo manifestazioni enogastronomiche e musicali organizzate dall’azienda Moroder nella frazione Montacuto, per le quali è prevista notevole affluenza di pubblico, sarà istituito il divieto di sosta e fermata su ambo i lati da via Varano fino alla strada Provinciale del Conero e su ambo i lati in via del Castellano, nel tratto compreso tra via Montacuto e la Provinciale del Conero. Sono previste inoltre: l’interdizione alla circolazione veicolare in tutta via Montacuto, eccetto residenti, visitatori parenti, bus, veicoli diretti al carcere, veicoli diretti ai pubblici esercizi nel limite della capienza dei parcheggi interni, veicoli diretti alla manifestazione organizzata dal Circolo Montacuto, con istituzione del senso unico di marcia in direzione Provinciale del Conero (esclusi i bus), con sbarramenti sorvegliati da personale messo a disposizione dall’organizzazione in via Montacuto–via del Castellano, via Cameranense–via Varano; via Montacuto–via Varano, via Montacuto–diramazione proveniente da via del Castellano (carcere); via Montacuto–“Lanari”; via del Castellano–diramazione Via Montacuto verso il centro del paese.