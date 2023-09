Torrette, schianto in via Conca: due persone in ospedale

ANCONA – Due persone sono rimaste ferite nello scontro fra due auto avvenuto in via Conca a Torrette. L’incidente nella nottata di giovedì 28 settembre, nei pressi dell’attraversamento con via Esino. Alla base dello scontro, secondo le prime informazioni, ci sarebbe una mancata precedenza al semaforo.

Sul posto sono accorsi i soccorritori della Croce Rossa di Ancona e i vigili del fuoco, insieme ad una pattuglia dei Carabinieri. I feriti sono stati trasportati al vicino pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette in codice giallo per ferite alla schiena e al collo. I feriti sono una donna di 53 anni e un uomo di 32 anni.