AOU Marche, proroga di quattro mesi per 300 precari. Domani a Torrette sindacati, associazioni e pazienti in sit-in

ANCONA – Arriva una proroga di quattro mesi per 300 precari della sanità in servizio all’ospedale regionale di Torrette e al Salesi di Ancona. Lo rende noto l’assessore alla Sanità e vicepresidente della giunta regionale Filippo Saltamartini. Si tratta di medici, infermieri, tecnici, ostetriche e amministrativi, il cui contratto era in scadenza il 30 giugno e verrò prorogato al 31 ottobre 2023.

«La Regione ha stanziato le risorse per la proroga dei contratti dei precari dell’Azienda Ospedaliero Universitaria delle Marche» fa sapere Saltamartini il quale precisa che queste proroghe «andranno ad aggiungersi ai 125 precari dell’emergenza-urgenza e dei percorsi ‘tempo dipendenti’ (per ictus, infarti, grandi traumi, il tempo è un fattore fondamentale, ndr) già precedentemente prorogati, per un totale di 425 unità. Le proroghe – conclude Saltamartini – sono importanti anche nell’ottica di garantire le ferie estive del personale dipendente».

Domani – 15 giugno – all’ospedale regionale di Torrette il sit-in “Salviamo la sanità pubblica” che vedrà scendere in campo medici, veterinari, dirigenti sanitari, associazioni di cittadini e pazienti in difesa della sanità pubblica, nell’ambito della mobilitazione nazionale, al centro della quale c’è anche il tema della carenza di personale in sanità. Presenti, tra gli altri, Anaao-Assomed; Cimo-Fesmed; Aaroi-Emac; Fassid, Fp Cgil medici e dirigenti Ssn; Fvm Federazione veterinari e medici; Coordinamento nazionale delle aree contrattuali medica, veterinaria e sanitaria Uil fpl; Cisl medici.