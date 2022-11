Ancona, Torrette piange Ermanno Fiocco

ANCONA – È scomparso ieri, all’età di settant’anni, Ermanno Fiocco, dirigente sportivo della Gls Dorica di Torrette di Ancona: è la stessa società di calcio ad averne dato notizia sgomenta, dopo aver appreso la notizia. Ermanno Fiocco, stimato e apprezzato non solo in ambito sportivo e conosciutissimo nel quartiere, s’è arreso a un male incurabile. Lascia la moglie Liana e i figli Emanuele e Nicoletta. Aveva lavorato per una vita come agente di commercio ed era in pensione da qualche tempo. Negli ultimi anni era tornato a far parte dell’organigramma della società sportiva, svolgendo un ruolo importante al seguito non solo della prima squadra. Persona solare e simpatica, apprezzata da tutti coloro che la conoscevano, Ermanno s’era dedicato molto alla società sportiva che amava, da buon torrettano. La Gls Dorica lo ricorda con grande affetto, sulla sua pagina Facebook per il suo impegno insieme “alle tante risate che ci siamo fatti insieme, ai momenti più belli vissuti al campo sportivo, alla tua sana voglia di vivere. No, non dimenticheremo tutto questo. Grazie per quanto hai saputo darci. Ora fai buon viaggio. E stai sicuro che stavolta saremo noi a fare il tifo per te da qua sotto”. Il funerale si svolgerà domani alle 10.30 nella chiesa della Santissima Madre di Dio di Torrette.