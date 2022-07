Torrette, nonna e nipoti investiti e trasferiti in ospedale

ANCONA – Attimi di paura poco dopo le 20,30 a Torrette dove una nonna è stata investita da una auto in transito mentre attraversavano la strada davanti alla stazione metropolitana. Sul posto sono intervenuto il 118 e la Croce Gialla di Ancona e Falconara che hanno provveduto a trasferire i tre feriti, tutti coscienti, al Pronto Soccorso.

La donna, una sessant’enne è stata trasportata all’ospedale regionale di Torrette in codice rosso, mentre i nipoti di 10 e 13 anni sono stati trasferiti al Salesi di Ancona per un politrauma, uno in codice rosso e uno in codice giallo. Sul posto per i rilievi di rito la Polizia Locale.