Investimento in via Conca ad Ancona: 40enne finisce al pronto soccorso

La donna stava attraversando nei pressi della rotatoria quando è stata urtata da una vettura in transito. A Palombina invece malore per una 65enne

ANCONA – Attimi di paura a Torrette, in via Conca, dove una donna quarant’enne anconetana è stata urtata da una auto in transito ed ha riportato un politrauma. La donna all’arrivo dei soccorritori della croce gialla era cosciente ed è stata trasferito al Pronto Soccorso dell’ospedale regionale. Sul posto le forze dell’ordine per i rilievi di rito.

L’investimento si è verificato questa mattina, sabato 16 luglio, nei pressi della rotatoria che conduce all’ospedale, un tratto di strada già segnato da episodi simili e da incidenti stradali. Mercoledì scorso, la stessa via era stata teatro di un altro investimento nel quale era rimasto ferito un cittadino del Bangladesh che era uscito dall’ospedale dopo un intervento. Le condizioni della 40enne anconetana investita al momento non sembrano preoccupanti.

L’ambulanza della Croce Gialla a Palombina

Nella mattinata gli operatori della croce gialla sono intervenuti attorno alle 11.30 in uno stabilimento balneare di Palombina dove una donna 65enne ha accusato un malore che l’ha portata a perdere i sensi.

Nel cadere a terra la donna ha riportato una lesione ad una mano. La 65enne è stata trasferita al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti, in codice di media gravità.