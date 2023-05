Torrette, incidente alla rotatoria di via Conca: un uomo ferito

Un uomo al volante della sua auto, una Bmw, si è scontrato con un pullman in transito mentre percorreva la rotatoria davanti all'ingresso dell'ospedale

ANCONA – Ennesimo incidente in via Conca a Torrette, nei pressi dell’ospedale regionale. Questa mattina – 12 maggio – un uomo al volante della sua auto, una Bmw, si è scontrato con un pullman in transito mentre percorreva la rotatoria davanti all’ingresso dell’ospedale.

A restare ferito, non gravemente, il conducente dell’auto, un uomo di circa 63 anni. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta per i rilievi di rito. Disagi alla viabilità. La persona ferita è stata trasportata al vicino ospedale regionale di Torrette per accertamenti dalla Croce Gialla di Ancona.