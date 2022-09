Torrette, Achille Lauro alla Cardiochirurgia pediatrica per incontrare una piccola fan

Il cantante ha risposto all'appello di una sua fan, ricoverata in reparto, lanciato dal Comitato genitori bambini cardiopatici di Torrette

ANCONA – Achille Lauro in visita alla Cardiochirurgia pediatrica dell’ospedale regionale di Torrette per realizzare il sogno di una sua piccola – grande fan, ricoverata nel reparto. A rendere noto il gesto dell’artista, tramite un post su Facebook, è stato il comitato Genitori Bambini Cardiopatici che ha immortalato il cantante nelle corsie dell’ospedale.

Il comitato pochi giorni fa, aveva lanciato un appello al cantante, in vista della sua esibizione in concerto ad Osimo il 26 agosto. Un appello accolto da Achille Lauro che ieri si è presentato in reparto, regalando una grande gioia alla sua fan e agli altri bambini ricoverati.

Achille Lauro con i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica

Ad accogliere l’artista ci hanno pensato il direttore della Cardiochirurgia pediatrica Marco Pozzi, la coordinatrice Chiara Gatti e il personale del reparto, insieme ai referenti dell’associazione un battito di Ali.

«Chi crede nei sogni dei bambini – afferma il comitato -, semina amore in un futuro migliore. Grazie Lauro sei stato speciale, i bimbi ricoverati e i genitori hanno passato un bel momento».