Torrette, 80enne scompare da casa. La nipote: «Non abbiamo più notizie aiutateci a trovarlo»

ANCONA – Apprensione a Torrette di Ancona per la scomparsa di un anziano che manca dalla sua abitazione da questa mattina senza più dare notizie. Si tratta di Silvano Borra, 80 anni (81 a giorni). La notizia della scomparsa dell’uomo si è diffusa su Facebook, dove le nipoti hanno lanciato un appello.

«Mio zio è uscito stamattina da casa per una seduta di fisioterapia – racconta la nipote Marzia Borra – : ha subito un operazione all’anca e deambula male, con una stampella. È stato dalla fisioterapista, la quale ci ha detto di averlo visto tranquillo. Alle 11, però, è uscito dall’ospedale di Torrette e da allora non si sa più nulla di lui».

L’anziano, che non è sposato e non ha figli, vive a Torrette con la famiglia del fratello, nel pomeriggio alle 18 avrebbe dovuto presentarsi ad una vista ortopedica alla quale però, stando a quanto riferisce la nipote non si è mai presentato. L’80enne si è allontanato da casa alle 11 con la sua auto, una Pegeuot 206 nera targata EA 631 ND. Indossava, al momento della scomparsa un giubbino di camoscio marrone.

L’uomo ha però lasciato a casa il telefonino. I familiari hanno sporto denuncia di scomparsa ai carabinieri e segnalato anche alla Questura di Ancona. L’anziano non presentava problemi particolari di salute: «Ultimamente si dimenticava piccolezze. È uscito senza cellulare e chiavi – dice la nipote – ma comunque dimenticanze non così grave da far pensare fino a questo punto».. L’appello della famiglia è quello di essere contattata da chi possa avere informazioni utili.