Ad Ancona torna Spilla: si parte con il gruppo musicale dei Verdena

ANCONA – Con quindici edizioni di successo alle spalle, festival sceglie nuovamente lo splendido scenario della città dorica con le sue piazze storiche e i suoi scorci sul mare per una programmazione all’insegna della musica indipendente. E si parte a luglio con il rock dei verdena. Il Main Stage di Spilla è uno dei gioielli della città: la Mole Vanvitelliana, ex Lazzaretto, realizzata dal Vanvitelli nel ‘700. Il complesso monumentale, che da sempre rappresenta un importante contenitore di esposizioni d’arte e spettacoli, ospiterà le attività culturali presentate nel cartellone del festival (www.spillafestival.it).

«Con uno sguardo sempre rivolto ai nuovi talenti nazionali e internazionali, Spilla ha saputo ritagliarsi un posto tra i più importanti festival musicali italiani. L’intento del festival, nato nel 2007, è sempre stato quello di portare nella propria città artisti di grande prestigio affiancati ai nuovi nomi della scena indipendente nazionale e internazionale», spiegano gli organizzatori.

Protagonisti delle scorse edizioni Mumford and Sons, The Lumineers, Billy Corgan, Rag’n’Bone Man, James Bay, LP, Belle & Sebastian, Passenger, Richard Ashcroft,The Tallest Man on Earth, Anna Calvi, Johnny Marr e tanti altri. Accanto ai grandi nomi internazionali anche Cosmo, Nu Genea, Ariete, Gazzelle e altri ancora.

Il primo appuntamtento è a luglio, venerdì 14 alla Mole, con i Verdena.