Ancona, torna Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti”

Al via la seconda edizione regionale del grande evento nazionale per il mare. Appuntamento domenica 8 giugno

ANCONA – Domenica 8 giugno 2025, in contemporanea su tutto il territorio italiano, si svolgerà la settima edizione di “Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti”, la grande manifestazione nazionale di raccolta dei rifiuti sommersi e costieri promossa da Apnea Academy con il patrocinio del WWF SUB. Dopo l’ottimo riscontro ottenuto dalla prima edizione marchigiana dello scorso anno, l’evento torna sulle spiagge di Ancona grazie all’impegno delle associazioni subacquee locali Asd Monsub e Asd Komaros, con il sostegno dell’assessorato allo sport del Comune di Ancona e la preziosa collaborazione dell’Università Politecnica delle Marche.

«Siamo particolarmente orgogliosi – afferma il vicesindaco e assessore allo Sport Giovanni Zinni – di ospitare anche quest’anno ad Ancona una tappa di Spazzapnea – Operazione Fondali Puliti, un evento che unisce sport, tutela dell’ambiente e cittadinanza attiva. La partecipazione della nostra città a questa manifestazione nazionale è il segno concreto di una comunità che vuole prendersi cura del proprio mare, delle proprie spiagge e dell’ambiente in cui vive. Lo sport non è solo competizione, ma anche responsabilità e consapevolezza. Iniziative come questa coinvolgono in modo diretto cittadini, studenti, appassionati di mare e famiglie, rafforzando il senso di appartenenza e il rispetto per il nostro territorio. Ringrazio le associazioni subacquee locali, i volontari e tutte le realtà che rendono possibile questo momento di impegno collettivo e sensibilizzazione ambientale. Ancona c’è, e continuerà a esserci, ogni volta che c’è da difendere il nostro patrimonio naturale».

Il punto di ritrovo è fissato per le ore 8:00 presso la spiaggia di Palombina Nuova / Collemarino, dove verranno accolti tutti i partecipanti per la registrazione delle squadre e la consegna dei materiali. La raccolta vera e propria inizierà alle 9:00 e proseguirà fino alle 12:00, per tre ore di intensa attività ambientale. Al termine si procederà con la differenziazione e la pesatura dei rifiuti, a cui seguiranno momenti conviviali, interventi istituzionali e le premiazioni finali.

L’iniziativa, nata a Genova nel 2018, coinvolge quest’anno dieci località italiane: Genova, Marina di Pisa, Torre del Greco, Bari – Torre a Mare, Ustica, Roma, Marettimo, Lerici, il Lago di Orte e, per la seconda volta, Ancona. I partecipanti, organizzati in squadre, si trasformeranno per una mattina in veri e propri “spazzini del mare”, immergendosi in apnea o camminando lungo la costa per recuperare il maggior numero possibile di rifiuti. La competizione è aperta a tutti, subacquei e non, e l’iscrizione è gratuita. Ogni partecipante sarà coperto da assicurazione e riceverà guanti, borse per la raccolta e dispositivi di segnalazione.

L’unico requisito per coloro che desiderano immergersi è il possesso di un brevetto in corso di validità per l’apnea o altre specialità subacquee (fotografia subacquea, pesca, ecc.). Le squadre potranno essere composte da tre apneisti, da due apneisti e un operatore a terra, oppure interamente da raccoglitori costieri.

Il punteggio assegnato a ciascuna squadra sarà calcolato sulla base della quantità di rifiuti raccolti, della loro pericolosità per l’ecosistema marino e dei tempi di decomposizione ambientale. Si tratta quindi non solo di una sfida simbolica e partecipata, ma anche di un’attività con un risvolto scientifico concreto. Infatti, dal 2023 Spazzapnea ODV collabora con il progetto di citizen science SeaCleaner, dedicato al censimento dei rifiuti antropici presenti in mare, mentre dal 2024 partecipa anche al progetto Cupid 4Science, volto a studiare l’impatto delle attività di pulizia marina sulla presenza di microplastiche. I dati raccolti durante la manifestazione saranno inseriti in un database condiviso a livello nazionale, contribuendo alla ricerca scientifica sulla salute degli ambienti acquatici.

La collaborazione con il WWF si rafforza ulteriormente nel 2025 con l’adesione di Spazzapnea al progetto “Adotta una spiaggia”, che mira alla tutela continua delle aree costiere attraverso il coinvolgimento attivo dei cittadini.

Al termine della manifestazione, lo specchio d’acqua che avrà ospitato l’evento potrà fregiarsi della bandiera “Spazzapnea – Missione Fondali Puliti”, con pubblicazione ufficiale sul sito nazionale di Spazzapnea. La bandiera resterà valida per un anno, fino all’edizione successiva.

L’edizione nazionale di quest’anno potrà contare ancora una volta sulla partecipazione straordinaria del pluriprimatista mondiale di apnea Umberto Pelizzari, che sarà presente nella sede di Genova, e della campionessa e performer Ilaria Molinari, madrina della manifestazione presso la sede di Roma.

Ad Ancona, la manifestazione sarà coordinata da Carlo Brecciaroli e Elisa Zagaglia, referenti locali pronti ad accogliere appassionati, curiosi, famiglie e chiunque voglia fare la propria parte per il mare.