Ancona, torna il Festival dello stoccafisso de San Ceriago. Coinvolti alcuni ristoranti della provincia

ANCONA – Torna anche per il 2024 il Festival dello Stoccafisso de San Ceriago, giunto alla quarta edizione. L’evento, ideato e organizzato dall’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana, si svolgerà dal 2 al 12 maggio, con il coinvolgimento di ventinove ristoranti, per la gran parte del capoluogo, ma anche di località vicine, come Jesi, Morro D’Alba, Camerano e Staffolo. L’elenco completo è disponibile sul sito dell’Accademia.

Per tutti gli appassionati del piatto tradizionale anconetano si conferma la formula già adottata negli anni precedenti: i ristoranti aderenti offriranno un menù di stoccafisso a un prezzo concordato (28 euro), composto da entrée, stoccafisso e patate, un calice di vino, pane acqua, caffè. L’offerta è disponibile solo su prenotazione.

L’Accademia dello Stoccafisso all’Anconitana

L’Accademia nasce il 31 gennaio 1997, quando Terenzio Montesi, Roberto Farroni, Gualberto Compagnucci e Amleto Roscioni registrarono lo Statuto, che, all’articolo 2, illustra lo scopo fondamentale: tutelare la tipicità del piatto.

Rispettando la ricchezza delle tradizioni culinarie delle diverse realtà e famiglie del territorio, l’Accademia indicò gli ingredienti caratterizzanti il piatto e non le modalità di preparazione,«facendo così emergere le varie interpretazioni derivanti dalla storia e dalla cultura del territorio, nella consapevolezza che ogni piatto tramandato dalla tradizione è il risultato dell’impegno di generazioni. La storia del piatto e le numerose iniziative messe in campo ogni anno sono tracciate sul sito dell’Accademia».