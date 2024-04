Ancona, torna il granchio blu? Doppio avvistamento in spiaggia

ANCONA – Granchio blu, due avvistamenti in poche ore. Gli esemplari, che sembrerebbero essere di granchi blu, sono stati avvistati in spiaggia, tra Falconara e Palombina. A scattare la prima foto, ieri pomeriggio 24 aprile, è stato il signor Alberto, che ha pubblicato un post su Facebook, poi ripreso dai vari gruppi cittadini.

«Granchio azzurro di 20 cm. Infesta la laguna e cominciano a vedersi anche qui», ha scritto. Contattato da CentroPagina.it, ha spiegato: «La foto è di oggi (ieri per chi legge, 24 aprile, ndr) ed è stata realizzata in corrispondenza dello stabilimento ˊLe Duneˊ. I granchi blu? Se ne vedono sempre di più, soprattutto dopo le mareggiate».

Da qui, l’allarme social con un botta e risposta di commenti di utenti indignati, che tra qualche mese torneranno al mare. Chi si augurava di trovarseli nel piatto e chi, invece, rifletteva sugli equilibri dell’ecosistema.

Un altro granchio a Palombina fotografato da una signora e postato su Facebook

«Al momento, in Adriatico, non hanno predatori e sono voracissimi perché hanno una struttura potente e con le chele aprono i bivalvi e li mangiano. Peraltro, sono molto prolifici: la femmina può deporre da 700mila fino a 8 milioni di uova. In sintesi – scrive sempre il signor Alberto – la loro presenza non è una buona notizia per le nostre risorse ittiche e forse in prospettiva per il turismo balneare in Adriatico».

Un dibattito che prosegue da circa due anni, quello sul granchio blu, che ha visto il parere di autorevoli esperti. Secondo gli addetti ai lavori, il granchio blu potrebbe minacciare il nostro mosciolo (la cozza, ndr). Qualche ora dopo, sempre ieri, un altro esemplare di quello che potrebbe essere un granchio blu è stato avvistato a Palombina. Ma l’autrice dello scatto, la signora Barbara, nutre dubbi sulla natura dell’animale. È davvero un granchio blu? Certo è che – racconta – «era grosso circa 20 centimetri». Esattamente come l’altro.