Ancona, si torna in classe con i cantieri aperti

ANCONA – Mercoledì 14 settembre la data fatidica. Il trillo della campanella segnerà l’avvio del nuovo anno scolastico. E sarà una ripartenza all’insegna della normalità. Infatti decadono tutte le misure di sicurezza che prima caratterizzavano il periodo dell’emergenza sanitaria. Ma in alcuni edifici scolastici gli alunni saranno costretti a non utilizzare le proprie aule, in quanto sono slittati i lavori di alcuni cantieri per la manutenzione straordinaria. Nulla di eclatante, però in alcune scuole non mancheranno disagi in avvio dell’anno didattico.

Cantieri aperti

Riapertura delle scuole con i lavori in corso. In alcuni edifici degli istituti comprensivi della città di Ancona, infatti, domani si darà il via alle lezioni con i cantieri ancora aperti. Si tratta di opere non troppo invasive, ma che comunque costringeranno le classi a recuperare spazi alternativi in attesa che terminino i lavori nelle aule interessate. Da mettere a punto anche il servizio mensa per il tempo prolungato: il Comune sta valutando le varie situazioni con le famiglie per definire il tutto entro fine mese. Nello specifico sono in corso lavori di manutenzione straordinaria in diversi edifici scolastici e confine lavori entro l’inizio dell’anno scolastico come per la scuola primaria “Maggini”, scuola dell’infanzia “Alba Serena” , edificio “Ex Ferrucci” e scuole “Pascoli”, scuole “Fermi” e “Levi-La Giostra”, oltre all’adeguamento alle norme per illuminazione di sicurezza e sostituzione maniglioni anti panico su vari edifici scolastici. A questi si aggiungono i lavori di rinforzo strutturale per la scuola Primaria “Collodi”, di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia “G. Garibaldi” in via Torrioni, lavori di adeguamento sismico ed efficientamento energetico della scuola “De Amicis”, lavori di adeguamento sismico della scuola primaria “Carlo Antognini” e i lavori di adeguamento sismico del complesso scolastico “Domenico Savio”. «Alle Collodi abbiamo due aule in una fase di manutenzione straordinaria – afferma la dirigente Alessandra Rucci, reggente per l’anno in corso all’istituto comprensivo Pinocchio-Montesicuro -, si sono ridotti un po’ gli spazi, ma certamente si tratta di una condizione temporanea che presto sarà risolta».

Tutti in classe

Sono 63.116 gli studenti che domani (14 settembre) faranno rientro sui banchi di scuola in tutta la provincia di Ancona. I docenti di ruolo (dato provinciale) sono in totale 5.699 di cui 857 nelle scuole per l’infanzia, 1.696 alle primarie, 1.068 alle primarie di primo grado e 2.078 alle superiori. Mentre le supplenze, sempre su base provinciale, sono 647: 32 all’infanzia, 130 alle primarie, 150 alle primarie di primo grado e 335 alle superiori. Il personale Ata impiegato in tutte le scuole è di 1.761 unità. Gli insegnanti di sostegno di ruolo, invece, saranno 948 (pronte 1.001 supplenze).

«Negli ultimi anni c’è stato un sensibile incremento di richieste per gli insegnanti di sostegno – afferma il direttore dell’Ufficio scolastico regionale, Marco Ugo Filisetti – in quanto sono stati certificati un maggior numero di alunni, sulla base di opportune valutazioni medicalizzate, che necessitano di questo servizio». Intanto l’Usr è al lavoro sulle ultime assegnazioni di docenti: «Nel mio istituto restano da coprire solo 6 ore – afferma la dirigente del liceo scientifico Galileo Galilei di Ancona, Alessandra Rucci – per ora cerchiamo di assorbirle internamente in attesa dell’assegnazione dei posti, ma siamo certi che in un paio di settimane sarà risolto anche questo nodo».