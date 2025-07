Ancona, torna alla città la scalinata di via Zappata

ANCONA – È stata inaugurata questa mattina (7 luglio) ad Ancona la scalinata di via Zappata, oggetto di un intervento di restauro condotto dal Comune e recentemente concluso. Alla cerimonia erano presenti il sindaco Daniele Silvetti, l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini, il comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Carlo Vita, e i tecnici comunali con il dirigente Stefano Capannelli.

«Con questa riqualificazione – ha detto il sindaco Daniele Silvetti – siamo intervenuti su una scala storica, un luogo che rappresenta l’identità della città. Lo abbiamo fatto anche grazie a una collaborazione pubblico-privato, che ci ha permesso di sistemare le pareti del palazzo antistante. Via Zappata è la memoria storica dei molti che hanno frequentato il vecchio Liceo Classico Rinaldini e il Conservatorio Pergolesi. Accanto abbiamo anche la Guardia di Finanza, e voglio ringraziare il Generale Vita per la sua presenza. Questa scalinata ha la sua importanza: collega piazza Roma fino al Duomo, ed è, quindi, un luogo non solo di passaggio, ma parte integrante della nostra storia. Credo che questo sia un altro tassello importante nell’azione di recupero urbano a cui stiamo dando attenzione e priorità. Il nostro impegno per il decoro è a 360 gradi, nel centro storico, ma anche nei quartieri più recenti. Siamo certi che il rilancio della città parte anche da qui».

L’intervento

L’opera, che ha un importo contrattuale di 44mila euro, ha interessato una superficie complessiva di 112 metri quadrati. L’intervento ha riguardato il rifacimento della pavimentazione della scalinata. La precedente finitura in mattonelle di conglomerato bituminoso, di diverse tipologie e dimensioni, è stata sostituita da una nuova pavimentazione in cubetti di pietra arenaria. Il progetto ha previsto anche il rifacimento dei cordoli in pietra, con la sostituzione di quelli danneggiati con elementi identici per dimensioni e tipologia. Le quote originali dei cordoli sono state mantenute ed è stato completamente rifatto il sottofondo per consentire la posa della nuova pavimentazione in sanpietrini. In linea con lo stile architettonico del centro storico, è stato inoltre installato un nuovo corrimano con ringhiera a forma di semiarco.

«Riteniamo importante questo recupero – ha spiegato l’assessore ai Lavori Pubblici Stefano Tombolini – perché la scalinata è un luogo iconico, vicino alla fontana delle Tredici cannelle, che collega corso Mazzini con il percorso che va verso il Duomo: Con una serie di interventi di questo tipo, non di grande entità in termini di lavori, ma molto significativi, miglioriamo la qualità complessiva della città. In questo senso sarà inaugurata a breve anche la nuova scala di collegamento tra via Pizzecolli e via Birarelli».

«Questa scalinata – ha detto il comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Gen. B. Carlo Vita – rappresenta il nostro biglietto da visita, quindi vederla ripristinata e restituita al suo naturale decoro è sicuramente un risultato significativo, Lo è per la città, per noi e per tutta la nostra utenza. Desideriamo ringraziare l’amministrazione comunale, poiché questo è un biglietto da visita degno di questa città e di questa posizione”.