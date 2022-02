Ancona, topo in via Isonzo. I residenti: «A volte ne troviamo qualcuno morto»

ANCONA – Un topo di medie dimensioni passeggia indisturbato sul marciapiede di via Isonzo, una delle vie più centrali di Ancona. Parliamo del quartiere Adriatico, uno dei rioni più prestigiosi della città. Il ratto è stato visto venerdì (11 febbraio), attorno alle 19.

Stando a quanto riferiscono i residenti della via, talvolta capita di incappare in carcasse di topi ai bordi della strada. Ma stavolta il topo era vivo: potrebbe essere risalito da un tombino alla ricerca di cibo. Forse attratto dagli odori, si aggirava davanti ad un laboratorio di pasticceria.

Per fortuna, a quell’ora, la pasticceria era chiusa e la serranda era giù. L’animale ne ha approfittato per sguazzare tra i resti di zucchero sul marciapiede. Non contento, correva sotto le macchine in sosta, zigzagando sulla carreggiata.

Qualcuno lo filma, altri lo fotografano: un ragazzo passa col proprio cane e viene messo in guardia da un abitante affacciato alla finestra: «Attento, che c’è un topo». Solidarietà di quartiere.

Non è la prima volta che la città deve fare i conti con i topi a passeggio per il centro: nel 2019, gli avvistamenti erano davvero tanti, troppi. Soprattutto sotto le isole ecologiche di corso Garibaldi, nelle vie del centro storico, nel rione di Capodimonte e a piazza Cavour, dove si è deciso per importanti interventi di derattizzazione.

Ora, però, il problema sembra ripresentarsi. A Falconara, la cronaca racconta che un’anziana, nel sonno, sia stata morsa da un topo. È dovuta ricorrere alle cure dei sanitari.