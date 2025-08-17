Ancona: “topo d’auto” con la canotta da basket riconosciuto dalla vittima dopo il furto

ANCONA – Ha spaccato il lunotto di una vettura in sosta lungo viale della Vittoria, prelevando gli oggetti all’interno dell’abitacolo, per poi darsi alla fuga insieme a un complice. È successo ieri mattina al centro della città, ma grazie alla tempestività degli agenti della Polizia di Stato, il “topo d’auto” è stato bloccato e denunciato. Si cerca il complice che si è dileguato. Il ladro è un trentenne di origini tunisine, irregolare sul territorio, denunciato all’autorità giudiziaria per furto in concorso con altro soggetto rimasto ignoto.

Nello specifico, un equipaggio della Squadra Volanti della Questura di Ancona è intervenuta nei pressi del viale della Vittoria per una segnalazione di tentato furto su un’autovettura, ad opera di due uomini, successivamente visti fuggire in direzione Piazza Cavour.

Nel corso delle ricerche, effettuate tramite una attenta perlustrazione della zona, i poliziotti hanno rintracciato un uomo con indosso una canotta da basket di colore scuro, corrispondente alla descrizione fornita nella segnalazione.

Alla vista degli agenti, l’uomo cercava di nascondersi dietro il cancello d’ingresso di una abitazione, ma è stato prontamente bloccato. Invitato ad esibire un valido documento di riconoscimento, ha riferito di esserne sprovvisto, dunque è stato accompagnato in Questura per essere compiutamente identificato.

Durante il tragitto, transitando lungo il viale della Vittoria, la Volante si è imbattuta nella persona che aveva richiesto l’intervento, nel frattempo assistita da un altro equipaggio della Polizia di Stato. Il richiedente, che aveva constatato il danneggiamento del finestrino posteriore e la sottrazione di alcuni oggetti dall’interno della propria autovettura, ha riconosciuto nell’uomo fermato dai poliziotti l’autore del furto segnalato poco prima.

Il trentenne veniva pertanto denunciato a piede libero per il reato di furto in concorso e per la sua condizione di irregolarità sul territorio nazionale. Anche in questo caso, la collaborazione dei cittadini si è rivelata fondamentale, come rimarca il Questore di Ancona Cesare Capocasa: «fondamentale ed indispensabile è la collaborazione dei cittadini, che deve essere tradotta in fiducia, anche sapendo intercettare i loro bisogni e le loro difficoltà, migliorando insieme la qualità della convivenza civile e garantendo un vivere più ordinato della nostra comunità».