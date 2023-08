Mattinata di controlli per la spiaggia dorica, dove continuano i festeggiamenti all'insegna di un'estate che non sembra arrestarsi. Anche oggi, pienone

ANCONA – Mattinata di controlli, quella di oggi, 20 agosto, alla spiaggia del Passetto. Non solo le pattuglie appiedate della capitaneria di porto che hanno perlustrato il litorale con l’ausilio del gommone via mare, ma anche il monitoraggio della polizia di Stato.

Gli agenti, in particolare, sono intervenuti all’ombra del Monumento ai Caduti (via mare) su segnalazione di alcuni bagnanti, che lamentavano la presenza di un grosso tronco di legno a riva, vicino alla rampa di accesso all’acqua.

Le manta del 113 sono arrivate quasi sul bagnasciuga richiamando l’attenzione e la curiosità di adulti e bambini. La zona, che è alquanto impervia e difficile da raggiungere a piedi, è stata prima perlustrata dagli idro motociclisti – per così dire – e poi messa in sicurezza.

Le moto del 113

Ad aiutare i poliziotti, ci hanno pensato alcuni habitué che si sono tuffati in acqua per imbragare il tronco di legno, che presentava diversi spunzoni rischiando di divenire un pericolo per i nuotatori.

Una volta agganciato con la corda, le manta sono partite per il largo tra gli applausi dei bagnanti. Anche oggi, la baia del Passetto ha registrato un pienone da tutto esaurito. E siamo solo a 5 giorni di distanza dal lungo weekend ferragostano, quando i bagnanti hanno festeggiato e brindato per tutta la giornata, improvvisando balli di gruppo, con coloratissime collane hawaiane.

La festa continua

Il 15, infatti, tavolate imbandite non solo alle grotte, ma anche davanti le cabine e sotto l’ascensore, con l’affiatatissimo gruppo di habitué che ha fatto un cin cin invitando gente e portando da casa stuzzichini, bottiglie di vino e di spumante, ma anche dolcetti. Come i biscotti di Gina o la crostata alla marmellata di Morena e Roberto. E c’erano anche salatini, sandwich e more di Franca, Silvano, Valentino, Lillo e Stefania.

E poi Cinzia e Stefano, con Simonetta e Giorgio che hanno ricordato Errante Regni, conosciutissimo anconetano, ex titolare del Jujube, per tutti “il sindaco del Passetto”, scomparso qualche mese fa. «Oggi con noi manca un amico, i pip per Errante», ha gridato Giorgio, tra la commozione degli amici di una vita.

Claudio Cerusico posa coi bagnanti

LEGGI PURE: Addio ad Errante Regni, storico titolare del Jujube di Ancona. Per tutti era il sindaco del Passetto – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

LEGGI PURE: Ancona, l’ultimo saluto ad Errante Regni “il sindaco del Passetto” e storico titolare del Jujube – Notizie Ancona-Osimo – CentroPagina – Cronaca e attualità dalle Marche

A pochi metri di distanza, Franco e Daniela hanno posato dentro la simpatica cornice della “Passetto Gang 2023” tra Emilio, Claudia, Adele, Lina e Salvatore, Cristina, Rosaria, Sabrina e Fabio, che hanno danzato sulle note della pizzica. Non sono mancate le piccole new entry sui lettini dello stabilimento, come Nicolò, insieme ai genitori Claudio e Giada, che ha portato delle squisite lasagne.

Qualche giorno fa, alla Seggiola del Papa, i grottaroli hanno persino fatto i fuochi d’artificio. Soddisfatto dell’andamento di agosto, Claudio Cerusico, titolare dello stabilimento “Il Valentino”: «Sono soddisfatto, il bilancio è positivo e il Passetto si conferma una delle spiagge più amate da cittadini e turisti».