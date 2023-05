Ancona, toghe in lutto per la morte dell’avvocato penalista Radovani

ANCONA – Toghe in lutto ad Ancona per la morte dell’avvocato Stefano Radovani venuto a mancare nelle scorse ore, in seguito ad una malattia. L’avvocato Radovani, penalista, 74 anni, professionista molto noto nel capoluogo, lascia due figlie.

«Per la cortesia, l’eleganza, il rispetto che dimostrava sia nelle aule giudiziarie che nella vita privata Stefano Radovani, in un mondo dominato dall’interesse e dal materialismo è stato l’ultimo dei romantici – lo ricorda Gianni Marasca, presidente dell’Ordine degli Avvocati di Ancona – . Tutti lo ricordano e lo ricorderanno in questo modo avendo segnato un’epoca nella storia di questa città». «Difficile parlare con parole non banali di una persona come l’avvocato Radovani – conclude – . Il suo è un ricordo che parla da sé».

Il 27 dicembre del 1999 era stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Le esequie saranno celebrate mercoledì 17 maggio alle 10,30 nella chiesa di San Cosma e Damiano. La camera ardente è stata allestita presso la casa funeraria Tabossi in via della Montagnola.