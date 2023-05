Ancona, Tipicità in Blu: weekend tra assaggi, show cooking e scoperte

ANCONA – Convegni, una mostra fotografica sulla storia del porto di Ancona, blu economy e molto altro, alla decima edizione di Tipicità in Blu, che richiamerà l’attenzione di tante persone nel weekend. Domani, sabato 20, e domenica 21 maggio 2023 appuntamento con il festival, che prevede anche regate, minicrociere, assaggi di Adriatico, degustazioni di sapori internazionali ed educazione divertente per i bambini. Alla Mole Vanvitelliana, ma non solo. Ecco il programma del festival.

Assaggi di mare, Stoccafisso, VinRibelli e Birracconti animeranno il canalone di fronte al magazzino Tabacchi della Mole Vanvitelliana nei giorni di sabato 20 e domenica 21, dalle 17 alle 21 con Marchigianamente, coop sociale Lavoriamo Insieme ed Accademia dello Stoccafisso all’anconitana.

Degustazioni guidate e incontri: al magazzino Tabacchi tanti appuntamenti con il gusto di mare, dall’Italia e dal mondo. Sabato 20 alle 13 protagonisti gli avanzi in tavola e la loro valorizzazione a cura di AnconAmbiente, con lo chef Davide Marchionni. Alle 17 si celebra la giornata nazionale della biodiversità di interesse agricolo e alimentare con Amap e la chef Alessandra Scarpetta. Alle 18 intervista di Beppe Convertini di Rai Linea Verde ad Edy Gambetti, vicepresidente di Coop Alleanza 3.0, con show cooking e successiva degustazione a cura dello chef Pasquale Di Monte. Alle 18.45, Beppe Convertini incontra Gian Luca Gregori, rettore dell’Università Politecnica delle Marche. Alle 19.15 protagonista il Giappone nel piatto, con la scrittrice Motoko Iwasaki, lo chef Takashi Kido e la chef giornalista Giovanna Ruo Berchera.

Domenica 21, alle 13, Mangiare cozze fa bene all’ambiente, a cura della cooperativa Mare, con lo chef Daniel Orso per il progetto Argos. Alle 15.30 Tecniche di conservazione, affumicatura e maturazione del pescato con lo chef Simone Massi. La comunità spagnola di Valencia protagonista alle 16 con lo chef Francisco Josè Lόpez Ruiz, a cura dell’Università di Camerino per il progetto Agri-fish. Alle 17 Paranza tra Italia e Albania è la degustazione dell’Unione regionale cuochi Marche con gli chef Walter Borsini e Marjus Tafa. Salmone selvaggio e cultura scozzese del pesce è il racconto ai fornelli dello chef Marcus McGregor a partire dalle 18. Cucina di bordo sulla rotta ellenica la proposta dello chef Panagiotis Karabelas, a cura di Anek Lines Italia alle 19. Conduce questa domenica del gusto Andrea Amedei, voce di Decanter Rai Radio 2.

Per i più piccoli: alle 10 di sabato Biodiversità for kid a cura di Amap. Alle 15 in programma 1000 gocce di oro blu, laboratori di Coop Alleanza 3.0, e alle 16 visita guidata in dialogo con la biologa, una proposta di edutainment a cura di Macchine Celibi, che alle 10.30 di domenica propone il laboratorio I doni del mare. Sailing Chef: a Marina Dorica, condizioni meteo permettendo, sabato è in programma la tradizionale regata gastronomica. Gli equipaggi si sfideranno nella veleggiata e nella cucina di bordo. Ingrediente protagonista di questa edizione: il baccalà. Alla giuria, presieduta da Beppe Convertini, il verdetto finale.

Nel fine settimana di Tipicità in Blu in programma anche minicrociere fino alla baia di Portonovo, il Blu tour alla scoperta delle Storie del porto, con i ragazzi del Savoia Benincasa, e il Marciaronda lungo le mura di cinta della Mole Vanvitelliana, all’interno della quale sarà possibile visitare le mostre La storia del porto di Ancona e Pianeta Mare, e il Museo statale tattile Omero. Menù in blu e aperiblu fino a domenica 21 maggio nei locali della città che partecipano ai circuiti gastronomici creati per l’occasione.