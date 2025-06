Ancona, tifoso e scrittore: il quarto libro per bambini di Paolo Girolimini

ANCONA – Ha scritto un libro per bambini dal titolo “Passo a Passo” (crescere attraverso le favole) e lo ha presentato nei giorni scorsi al teatrino parrocchiale dei santi Cosma e Damiano, in centro ad Ancona. L’autore è Paolo Girolimini, tifoso e narratore, uomo appassionato di sport quanto di scrittura, come racconta lui stesso, che con questa opera è giunto alla sua quarta pubblicazione. Un libro diverso dai precedenti, in cui cerca di trasmettere ai più piccoli dei messaggi per nulla scontati. “Passo a Passo” si trova online, anche su Amazon e sul sito della Accornero Edizioni, casa editrice anconetana con sede a Polverigi: «”Passo a Passo” è il mio quarto libro – racconta Paolo Girolimini –, scrivo da sempre, ho studiato lettere, anche se poi ho cominciato a lavorare nei supermercati. Ma ho sempre scritto, lo facevo su Urlo di Giampaolo Milzi, in passato ho allenato anche il San Carlo di calcio a cinque e scrivevo gli articoli delle nostre partite e della prima squadra, e poi ho scritto anche per il giornale rosa che era presente allo stadio. L’idea mi è venuta perché nel 2012, quando i miei figli erano piccoli e avevo il piacere di raccontare loro delle storie, delle favole per farli addormentare. Così ho cominciato, ho trascritto le storie, poi ho conosciuto tramite Feltrinelli la prima casa editrice, Punto Favola Edizioni, e nel 2014 da lì è partito tutto».

I contenuti di “Passo a Passo”: «A differenza di quelli precedenti, con quest’ultimo libro ho cercato di toccare temi importanti, voglio lanciare dei messaggi, quelli su cui i bambini devono già cominciare a riflettere, così ho toccato il tema della genitorialità, quello della gratitudine, quello del bisogno dell’altro, quello dell’aldilà». Anche contenuti sportivi, visto che Paolo Girolimini è anche un sostenitore dell’Ancona: «In “Capretta Ultrà” ho scritto una storia per capire che su certe cose ci dobbiamo credere fino in fondo. Al di là di ogni categoria uno segue l’Ancona, bisogna crederci fino in fondo, anche se le cose non vanno bene. E da questo ho creato una storia. Oppure “Il Regno di Pazzia”, che tratta il tema di coloro che noi siamo abituati a considerare diversi e che, in realtà, hanno una marcia in più, delle qualità che noi non possediamo. Il potenziale va solo cercato». Un’ultima curiosità su Passo a Passo: «I disegni sono tutti di mia figlia Francesca, che ha 17 anni e frequenta il liceo artistico – conclude Girolimini –. Per me vale la pena di comprare il libro solo per i disegni di mia figlia che ha creduto nel progetto tanto quanto me».