Ancona, tiene in garage 65 bombe carta: denunciato 32enne

ANCONA – Nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 10, i poliziotti della squadra mobile della Questura di Ancona, Sezione Antidroga, nel corso di un’operazione finalizzata al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti, hanno eseguito un sequestro di un ingente quantitativo di ordigni esplosivi del tipo “bombe carta” ed altro.

Da tempo gli investigatori stavano attenzionando un 32enne italiano, residente ad Ancona, sospettato di intraprendere attività di spaccio di droga. La perquisizione, eseguita di iniziativa dai poliziotti della Questura dorica, ha inizialmente permesso di rinvenire materiale atto al confezionamento e allo spaccio di droga, come bilancini di precisione con tracce di cocaina, ritagli di cellophane e un foglio manoscritto riferibile a contabilità di spaccio. Tutti riscontri che hanno confermato i sospetti nutriti nei suoi confronti.

Tuttavia, nonostante l’assenza di stupefacente, i poliziotti dell’Antidroga hanno rinvenuto, all’interno del locale garage di pertinenza dell’abitazione dell’indagato tre scatoloni. Questi contenevano: 65 bombe carta ciascuna composta da circa un etto di polevere da sparo nera e tre delle quali pesavano 200 grammi. E poi: 5 candelotto Cobra, 4 batterie di candelotti esplosivi, da 200 colpi l’una, usati negli spettacoli pirotecnici; un candelotto con la dicitura “super esplosivo”.

Tutto il materiale è stato sottoposto a sequestro penale dagli Agenti della Squadra Mobile che, per l’occasione si sono avvalsi dei poliziotti dell’Unità Artificieri della Questura, i quali hanno provveduto a mettere in sicurezza tutto il materiale, collocandolo in luogo sicuro in base alle normative vigenti.

L’indagato è statto deferito alla competente Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, in ordine al reato di “Detenzione illegale di materiale esplodente” (art 679 c.p.), per il quale la legge prevede la pena detentiva dell’arresto da 3 a 12 mesi.