‘The Sounds of Xmas’: ad Ancona imperdibile il concerto polifonico di Natale dell’Unitalsi, tra pop, rock e gospel

ANCONA – Un suggestivo viaggio in musica, tra le più celebri melodie in versione pop, rock e gospel per continuare a vivere l’atmosfera delle feste. È ‘The Sounds of Xmas’ il concerto polifonico di Natale promosso dall’Unitalsi. L’appuntamento è per il 5 gennaio 2023 alle 18 ad Ancona, nella Chiesa Santa Maria della Piazza.

Ad esibirsi saranno il Coro Andrea Grilli di Sirolo con la Grilli’s Band che proporranno un repertorio di diciannove brani sotto il segno della condivisione, della gioia e della solidarietà. Il Direttore Samuele Barchiesi, che al pianoforte suonerà con Francesco Moscara, alle tastiere, e Rodnei Tassi, alle percussioni si esibiranno in brani come ‘Viva La Vida’, dei Coldplay, ‘Stand by Me’, di Ben E. King, fino al brano Gospel tradizionale ‘Oh Happy Day’.

L’idea dell’evento, promosso dall’Unitalsi – Sottosezione di Ancona e Osimo, nasce dai valori che da sempre animano l’Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali, come la vicinanza verso quanti soffrono per la malattia, la disabilità e la solitudine. Persone ‘speciali’ che donano speranza e amore, attraverso le difficoltà della vita. Un appuntamento assolutamente da non perdere. L’ingresso all’evento è gratuito.