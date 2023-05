Ancona, tessuti e pole dance al Palaindoor: primo campionato nazionale di acrobatica aerea riconosciuto dal Coni

ANCONA – Palindoor della Montagnola, il Campionato nazionale di pole dance e tessuti aerei è un successo. Le gare proseguiranno per tutta la giornata di oggi (sabato 27 maggio) e termineranno domani (domenica 28). La manifestazione, iniziata lo scorso mercoledì, raduna associazioni e sportivi di tutta Italia.

L’evento è stato organizzato del Csen, il Centro sportivo educativo nazionale, ente sportivo riconosciuto dal Comitato olimpico nazionale (Coni) ed è la prima volta che si tiene nel capoluogo regionale.

Lo scorso anno, infatti, si era svolto in Abruzzo a L’Aquila. Francesco Manfredi, uno degli addetti ai lavori, nonché presidente dell’associazione torinese Favria giovane (che raduna), spiega come questo sia «il primo campionato di acrobatica aerea riconosciuto dal Coni».

«Fino a poco tempo fa era un’attività riservata ad acrobati e circensi. Negli ultimi anni, anche grazie al successo del Cirque du Soleil, i tessuti aerei stanno ricevendo sempre più interesse tra curiosi, amatori, ballerine e persone che semplicemente sono alla ricerca di un’attività fisica divertente e stimolante in cui mettersi alla prova».

E ancora: «Nei tessuti aerei gli atleti eseguono, attraverso l’utilizzo di tessuti di stoffa elastica che sono sospesi a un’altezza che può variare da 4 a 10 metri, acrobazie spettacolari, giravolte e cadute, ai fini di creare posizioni armoniose e appariscenti».

I tessuti aerei «sono una disciplina creativa, armonica e formativa che permette di sfidare la gravità, di conquistare l’altezza e la fantasia di volare e sono una vera e propria forma d’arte. Le acrobazie prevedono la totale presenza dell’acrobata sia mentale che fisica».

La giuria tiene in considerazione diversi fattori: dalla tecnica di forza e dinamica alla performance, per finire sui costumi, la spettacolarità, l’immagine e l’artistica. A gareggiare, è un’ampia fascia d’età: dagli under 7 ai master 60 anni. Partecipa chi ha superato i campionati regionali, sul podio salgono i primi 3 classificati per ogni categoria.