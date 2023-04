Terremoto in Turchia, nuova missione Onsur Italia. Ahmad Amer Dachan: «Pacchi alimentari e pasti per il Ramadan»

Il presidente nazionale di Onsur Italia (associazione no profit che si occupa di missioni umanitarie di sostegno al popolo siriano) è partito in aereo con un volontario, alla volta dell'epicentro del sisma in Turchia

ANCONA – Nuova missione dell’associazione Onsur in Turchia per sostenere le popolazioni colpite dal sisma del febbraio scorso. Oggi il presidente nazionale di Onsur Italia (associazione no profit che si occupa di missioni umanitarie di sostegno al popolo siriano) Ahmad Amer Dachan è partito in aereo con un volontario, alla volta dell’epicentro del sisma in Turchia, Hatay, per portare «pacchi alimentari e pasti per il Ramadan».

«È nostro dovere stare vicino al popolo turco e al popolo siriano in Turchia colpito da questo immane tragedia – dice Ahmad Amer Dachan – . Questa missione è il secondo viaggio verso le zone colpite dal terremoto e la missione numero ventinove dell’associazione. Questa volta – spiega – compriamo cibo in loco visto che partiamo con l’aereo».

La precedente missione era partita il 15 febbraio scorso dal porto di Ancona con una nave a bordo della quale c’erano tre i furgoni carichi di aiuti umanitari: cibo, medicine, coperte, pannolini e anche tre generatori elettrici. Beni del valore di oltre 100mila euro, destinati alle popolazioni colpite dalle forti scosse sismiche.