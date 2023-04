ANCONA – Una persona a terra in un lago di sangue e privo di sensi. Il fatto è avvenuto ieri, domenica 9 aprile, nel tardo pomeriggio ad Ancona in via Fornaci Comunali. Sul posto la Croce gialla di Ancona. L’uomo, di origine straniera, è stato trovato a terra privo di sensi, probabilmente in coma etilico. Cadendo avrebbe sbattuto la testa.

Subito l’uomo, di 51 anni, è stato trasportato all’ospedale di Torrette con trauma cranico.