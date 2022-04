Ancona, tentato furto alla Stazione: 37enne arrestato dalla Polfer

L'uomo, sorpreso dopo aver rotto una vetrata con l'intento di rubare in un locale, è stato arrestato e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nella città di Parma

ANCONA – Un 37enne italiano pluripregiudicato è stato arrestato nei giorni scorsi dalla Polizia Ferroviaria di Ancona per tentato furto aggravato. Gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre tentava di nascondersi, dopo essere stati attratti da forti rumori, come tonfi metallici, provenienti dai vicini esercizi commerciali, bar e ristorante, situati sul primo marciapiede della stazione di Ancona.

Il 37enne alla vista degli agenti, ha gettato a terra un grosso oggetto di metallo dirigendosi verso di loro con fare minaccioso. I poliziotti allora si sono accorti che la vetrata della porta di uscita del ristorante era stata completamente frantumata dai colpi inferti con un copri tombino in ghisa, asportato in precedenza da un canale di scolo situato all’interno dello scalo ferroviario e ritrovato per terra nei pressi della vetrata, rotta con l’intento di rubare all’interno del locale.

L’uomo, dopo essere stato immobilizzato dagli agenti è stato accompagnato negli uffici di polizia. Il 37enne, trovato in possesso di altri oggetti, come grimaldelli, posti sotto sequestro, è stato arrestato e sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nella città di Parma.