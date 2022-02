Ancona, tentato furto in boutique del centro sventato dai Poliziotti di Prossimità: denunciati due 20enni

ANCONA – Un tentato furto all’interno di una nota boutique del centro storico di Ancona è stato sventato dai Poliziotti di Prossimità intervenuti su segnalazione del titolare del negozio. L’episodio è accaduto attorno alle ore 11.30. Il titolare della boutique ha riferito ai poliziotti una descrizione fisica e dell’abbigliamento indossato dalla coppia che pochi minuti prima aveva tentato di rubare una felpa del valore di circa 140 euro: si tratta di due giovani 20enni, lui originario della Romania e lei della Moldavia, entrambi residenti nella provincia di Ancona.

Gli agenti prontamente intervenuti sul posto hanno rintracciato i responsabili in Corso Stamira e dopo averli sottoposti a perquisizione personale estesa agli zaini, hanno rinvenuto diversi capi di abbigliamento e prodotti per la cura della persona, asportati da noti negozi del centro città, merce per un valore complessivo di circa 90 euro.

I due sono stati denunciati in concorso per i reati di tentativo di furto aggravato, furto aggravato e ricettazione.

I Poliziotti di Prossimità sono entrati in attività, come presidio del territorio, dal novembre scorso e da allora quotidianamente pattugliano il centro e le zone commerciali del capoluogo, divenendo un punto di riferimento per esercenti e cittadini. Il Questore di Ancona: «Esserci sempre ed esserci prima è lo strumento principale per prevenire ed impedire la commissione di reati».