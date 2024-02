Ancona, tentano di rubare i soldi delle offerte: nei guai due persone

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, 19 febbraio, i poliziotti hanno tratto in arresto due soggetti, entrambi italiani di 27 e 37 anni, già gravati da precedenti giudiziari e di polizia per reati contro la persona, il patrimonio ed in materia di stupefacenti.

L’arresto nasce all’esito di un normale servizio di controllo del territorio effettuato dai poliziotti i quali, transitando in zona Pinocchio, notavano nei pressi di una chiesa lì presente un veicolo che li insospettiva. Effettivamente i loro sospetti venivano confermati poiché vedevano sull’uscio della chiesa uno dei due soggetti, a loro già noto, che sorpreso dai poliziotti non riusciva a giustificare la sua presenza lì in quel momento. All’interno della chiesa invece sorprendevano l’altro soggetto, chino vicino all’offertorio, con una pinza tra le mani, intento a prendere il contenuto della cassetta.

Immediatamente i poliziotti bloccavano l’uomo lo controllavano e trovavano nella tasca dei suoi pantaloni poche decine di euro che era riuscito a sottrarre dalla cassetta dell’offertorio. La somma veniva restituita al parroco e i due, tratti in arresto per il reato di furto aggravato in concorso, venivano condotti presso gli Uffici di via Gervasoni dove restavano a disposizione dell’A.G. in attesa dell’udienza per direttissima fissata nella mattinata odierna.