Ancona, tentano di fuggire al controllo della polizia: nei guai per droga due persone

ANCONA – Proseguono senza sosta i controlli ad “Alto Impatto” voluti dal questore Capocasa, d’intesa con il prefetto Saverio Ordine. Il servizio si è svolto fin dalle prime ore di questa mattina, 24 gennaio ed è stato operato dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia unitamente agli operatori della Questura dorica ed ha interessato il Piano, gli Archi, la Stazione nonché diversi esercizi commerciali in quelle zone situati.

Sono state 154 le persone identificate, di cui circa 30 i soggetti gravati da precedenti giudiziari. I veicoli controllati sono stati circa 60, attraverso 3 posti di controllo dislocati in alcune zone strategiche della città. Diversi anche gli esercizi commerciali controllati, dai quali nessuna irregolarità è emersa.

Durante il servizio i poliziotti, anche grazie all’ausilio dei colleghi delle Volanti impegnati nel controllo del territorio quotidianamente, hanno deferito 2 persone per possesso di sostanza stupefacente ex art. 75 D.P.R 309/90. Nello specifico si tratta di 2 soggetti, uno di origine tunisina di 60 anni e l’altra è una giovane italiana di 20 anni. Il 60enne tentava di sfuggire al controllo dei poliziotti accelerando il passo ma, una volta raggiunto, veniva sottoposto a controllo e trovato in possesso di una bottiglietta di metadone nascosta all’interno del borsello. La giovane invece veniva fermata in una via centrale e anch’ella tentava di sfuggire al controllo poiché celava all’interno della borsetta circa 0,23 grammi di sostanza stupefacente di tipo hashish.

Inoltre, durante il servizio svolto, i poliziotti sottoponevano a controllo un giovane di origine tunisina di circa 20 anni, già gravato da precedenti. Alla richiesta di fornire un documento il giovane riferiva di esserne sprovvisto e comunicava agli operatori un nome che successivamente si rilevava falso. Veniva accompagnato presso la Questura e quì, dopo essere stato identificato, veniva denunciato ex art. 495 c.p. per aver fornito false generalità agli operatori ed ex art. 10 d.lgs. 286/98, in quanto risultava anche irregolare sul territorio nazionale.

Infine, nell’ottica di contrastare l’irregolarità sul territorio nazionale, a seguito del controllo straordinario effettuato, il questore Capocasa ha emesso 2 ordini a lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni nei confronti di due cittadini bengalesi di 25 e 30 anni in quanto irregolari sul territorio nazionale.