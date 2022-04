Ancona, tenta di rubare un profumo: nei guai 40enne

Durante gli accertamenti sull’identità, è emerso a carico dell'uomo un ordine di carcerazione poichè doveva espiare tre mesi per violazioni ripetute al Foglio di Via Obbligatorio

ANCONA – Nel pomeriggio di ieri, 19 aprile, le volanti sono intervenute in via Buozzi, dove era stato segnalato un tentativo di furto di un prodotto, all’interno di un noto esercizio commerciale.

Giunti sul posto gli operatori prendevano contatti con il direttore dell’esercizio commerciale. L’uomo riferiva di aver chiesto aiuto avendo subito il tentativo di furto di un profumo, del valore di circa 50 euro, da un soggetto presente sul posto, un cittadino di nazionalità rumena di circa 40 anni, il quale aveva effettivamente occultato un profumo nelle tasche, che veniva restituito al titolare del negozio.

Nell’occasione, procedendo ai controlli necessari e agli accertamenti sull’identità del soggetto, emergeva a carico del soggetto un ordine di carcerazione dell’Aautorità giudiziaria. Il 40enne doveva infatti espiare tre mesi di arresto per violazioni ripetute al Foglio di Via Obbligatorio emesso dal Questore di Ancona, nei suoi confronti.

Portato in Questura per gli atti di rito, veniva successivamente associato al carcere di Montacuto, dopo essere stato inoltre denunciato inoltre per furto aggravato.