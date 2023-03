Ancona, tenta di entrare in casa dell’amico ma cade a terra: soccorso dalla polizia

ANCONA – Nel corso della scorsa serata, gli agenti della Squadra Volante venivano inviati in via Flaminia, in quanto era stato segnalato un uomo intento a scavalcare la balaustra del balcone di un appartamento, dopo essersi arrampicato sulla parete del palazzo utilizzando come appoggi un cassonetto della raccolta differenziata e i tubi della conduttura del gas.

Giunti velocemente sul posto, gli agenti identificavano la persona che aveva dato l’allarme, che riferiva di avere contattato anche personale sanitario del 118 in quanto l’uomo, mentre era intento a scavalcare la balaustra per entrare all’interno del balcone, aveva perso la presa, rovinando a terra da una altezza di circa tre metri e mezzo.

Mentre il personale sanitario prestava le prime cure all’uomo rovinato al suolo, i poliziotti lo identificavano e ascoltavano la sua versione dei fatti.

L’uomo, un italiano di 45 anni, spontaneamente ammetteva di aver già fatto accesso precedentemente nell’abitazione, forzando l’avvolgibile e la finestra in legno, e di essersi allontanato poco dopo attraverso la porta di ingresso in cerca di cibo. Successivamente, nel reiterare la propria condotta, all’atto di scavalcare la balaustra del balcone, scorgendo la presenza di una persona nell’appartamento di fianco, aveva perso la presa ed era rovinato a terra.

L’appartamento in questione era di proprietà di un conoscente dell’uomo, ristretto in carcere, circostanza questa che trovava riscontro negli accertamenti dei poliziotti.

Dopo aver ricevuto in loco le prime cure e aver effettuato una preliminare ricostruzione della vicenda, l’uomo veniva trasportato all’ospedale di Torrette, in quanto presentava una vistosa ferita lacero contusa all’altezza della nuca con evidente perdita ematica e un evidente tumefazione, nonché lesioni al ginocchio destro e alle mani, compatibili con la rovinosa caduta.