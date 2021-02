Ancona, tenta di rubare un pacchetto di sigarette e fugge: arrestato 30enne

ANCONA – Arrestato 30enne per tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale. Il fatto è accaduto ieri, 11 febbraio, ad Ancona dopo la segnalazione al numero di emergenza di un uomo che stava gridando davanti ad un bar nei pressi della stazione.



Arrivati sul posto i poliziotti hanno notato che l’uomo, classe 1991, nazionalità nigeriana, cercava di spintonare le persone perché voleva scappare e urlava proferendo minacce a tutti.

Appena visti gli agenti, l’uomo ha cercato di spintonare anche loro urlandogli contro minacce di morte e divincolandosi con calci e pugni.

I poliziotti però sono riusciti a fermarlo e lo hanno portato in Questura per gli accertamenti di rito.



Sentiti i testimoni, i poliziotti hanno ricostruito i fatti: l’uomo era entrato in un bar perché voleva delle sigarette per poi dileguarsi senza pagare.

Il titolare ha cercato di farlo desistere e il rapinatore si è avventato contro di lui opponendo resistenza e violenza per cercare la fuga.

L’uomo è stato arrestato per il reato di tentata rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale e posto a disposizione dell’Autorità Goudiziaria.