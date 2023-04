Ancona, tenta di buttarsi sui mezzi in transito in via del Castellano: 28enne denunciato

Si tratta di un 28enne pakistano che in abuso alcolico avrebbe rotto anche un tergicristallo della Conerobus e offeso i carabinieri del Norm intervenuti sul posto

ANCONA – Nella serata i militari del Nucleo Radiomobile dei carabinieri di Ancona sono intervenuti nella strada del Castellano, nel capoluogo marchigiano, dove era stato segnalata una persona in forte stato di agitazione che disturbava il traffico e i passanti, mettendone in pericolo l’incolumità.

La pattuglia giunta sul posto si è trovata di fronte ad un pakistano di 28 anni, residente ad Ancona, in stato di agitazione ed alterazione, probabilmente dovuto ad abuso di bevande alcoliche. L’uomo avrebbe inoltre distrutto un tergicristallo di un mezzo della Conerobus e messo in pericolo la propria vita e quella degli utenti della strada perché tentava di gettarsi sui mezzi in transito.

Alla vista dei militari il 28enne si è rivolto nei loro confronti con frasi ingiuriose ed oltraggiose. I militari hanno tentato invano di calmarlo, l’uomo si è scagliato contro i Carabinieri, fortunatamente senza conseguenze ulteriori. Il giovane è stato caricato a bordo della gazzella e trasportato in caserma. Lungo il tragitto numerosi i tentativi di sfondare il vetro e distruggere la macchina di servizio. Il 28enne è stato denunciato.