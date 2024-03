‘Tenebrae Facte Sunt’, al Duomo di San Ciriaco appuntamento con il concerto della domenica delle palme

ANCONA – Domenica 24 marzo 2024 alle ore 21 appuntamento al Duomo di San Ciriaco ad Ancona con ‘Tenebrae Facte Sunt’ il tradizionale concerto per la Domenica delle Palme organizzato dall’associazione Corale Giovan Ferretti, ad ingresso libero.

In concerto si alterneranno brani moderni e contemporanei a brani antichi in una sorta di dialogo musicale tra il Coro Ferretti e l’ensemble Accademia Dei Dissennati, entrambi diretti dal Maestro Lorenzo Chiacchiera. Il repertorio moderno contemporaneo vede i poco eseguiti ma suggestivi Tre Responsori per il Sabato Santo di Giorgio Federico Ghedini, contrassegnati da una scrittura complessa vocalmente e armonicamente, dove la musica è fortemente materica e concreta.

A questi si affiancano due brani composti da Michele Bocchini, già Direttore della corale, con la consueta scrittura pulita ed elegante: il Responsorio “Amicus meus osculi” e “Lux Aeterna”, scritta durante il lockdown; “Ponetemente” di

Lorenzo Donati che rende contemporanea e aleatoria la lauda duecentesca “Voi ch’amate lo criatore“ e infine “Surrexit Dominus” di Urmas Sisask, compositore definito artigiano della musica delle stelle in quanto creò una scala pentatonica ricavando matematicamente gli intervalli musicali dal moto dei pianeti intorno al sole.

La parte antica si compone di un capolavoro tra i massimi dell’arte polifonica tardo-rinascimentale: i Tenebrae Responsories di Tomás Luis de Victoria, diciotto mottetti a quattro voci a cappella composti per il Triduo della Settimana Santa, da intonarsi in piena notte durante l’Ufficio delle Tenebre, da cui il titolo del concerto.

Il Coro Ferretti, con sede ad Ancona, da più di 40 anni si è tradizionalmente distinto per la ricerca della qualità e dell’innovazione nella musica corale e quest’anno ospita l’Accademia Dei Dissennati, ensemble vocale nato nel 2014 che a giugno 2023 si è aggiudicato il primo premio del Concorso Nazionale “Fanum Fortunae” di Fano nella sezione dei gruppi vocali.