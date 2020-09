Temporali, vento e temperature in calo: ciao estate

ANCONA – È allerta meteo sulle Marche per temporali e vento che potranno interessare un po’ tutto il territorio. L’avviso, diramato dalla Protezione Civile regionale, è valido fino alle 24 di oggi (25 settembre). Sulla regione sono attese «precipitazioni temporalesche che in alcune aree potranno assumere carattere più intenso – spiega il meteorologo della Protezione Civile, Francesco Boccanera – : il vento di Garbino potrà colpire soprattutto le zone alto collinari e montane della regione, in attenuazione verso sera».

Per domani, sabato 26, è atteso un miglioramento, mentre domenica sarà una giornata variabile di stampo autunnale, così come lunedì, mentre da martedì la situazione si farà più stabile, anche se l’estate è ormai alle spalle.

Le precipitazioni originatesi con i temporali potranno dare origine in alcune aree ad «allagamenti localizzati, tracimazioni e colate di fango lungo la strada» spiega il meteorologo che osserva come le temperature siano previste in discesa graduale fra oggi e domenica, per «l’ingresso di aria fredda che porterà ad un ribasso di 8-10 gradi».