ANCONA – Si svolgerà quest’anno nuovamente in presenza, il 4 maggio, giorno del S. Patrono San Ciriaco, con inizio alle ore 12 presso l’Auditorium della Mole e sarà preceduta alle 10 dalla Santa Messa in Cattedrale. La cerimonia sarà riservata ai soli destinatari dei “ciriachini” e alle Autorità che consegneranno le benemerenze.

Verrà trasmessa in diretta TV (Arancia television canale 210 o tramite app su cellulare) e in streaming su pagina Facebook; a seguire le emittenti locali manderanno in onda alcuni “speciali” così da permettere alla cittadinanza di partecipare all’evento annuale più significativo.

La Giunta Comunale ha deciso quest’anno di assegnare l’attestato di benemerenza con medaglia d’oro a Rodolfo Giampieri, Presidente uscente dell’Autorità di Sistema portuale dell’Adriatico centrale.

«Anconetano, del Piano, proveniente da una storica famiglia di commercianti, già Presidente della Camera di Commercio, Rodolfo Giampieri ha guidato il porto di Ancona negli ultimi otto anni. Ne ha sviluppato la dimensione internazionale dei traffici, la centralità nelle politiche europee dei trasporti e delle infrastrutture, ne ha fatto il perno di tutto il sistema portuale Marche-Abruzzo, e ha favorito lo sviluppo della cantieristica, oggi uno dei cluster più importanti del Paese.

Ha soprattutto messo al centro della sua azione due elementi fondamentali: il lavoro, cresciuto e tutelato in questi anni in tutto il sistema porto, e la relazione porto-città, mostrando una capacità unica di ascoltare e dialogare con le istituzione cittadine e con la comunità tutta. La manifestazione più esplicita di questo approccio è stato l’abbattimento delle reti e l’apertura del porto antico e della lanterna rossa. Le immagini dell’inaugurazione lo raccontano: migliaia di persone che si riversano al porto antico, accolte dalla comunità portuale e in particolare dagli ormeggiatori e gli operai Fincantieri. Insieme, a ricucire un rapporto su cui Ancona è nata e si è sviluppata, quello tra mare e terra. Rivelandosi quella, nel tempo, una ricucitura fisica ma anche dell’anima».

Gli attestati di benemerenza sono particolarmente numerosi in questa edizione 2020/2021 e sono stati assegnati a:

–La Carovana onlus associazione nata nel 1998 e divenuta Fondazione nel 2014, al servizio di persone diversamente abili, con lo scopo di supportarle in una dimensione di inclusione e autonomia. Conta oltre 40 volontari sotto la guida del presidente Nicola Magnanelli. Nel 2018 Il Comune ha messo a disposizione un nuovo appartamento.

–Corrado Conti all’attivo varie onorificenze, ha iniziato la sua attività lavorativa come magazziniere e barista fino a diventare presidente della società CO.BA.R che grazie a lui è cresciuta e collabora con il Comune per iniziative di formazione, tirocini e donazioni.

– Luigi Gasparoni, persona fortemente impegnata nel sociale e particolarmente nello scoutismo e con i giovani, è stato attiva nel sisma del 1972 e nella frana del 1982, impegnato nelle circoscrizioni, circoli e comitati di quartiere in vari ambiti e nel Gruppo ADA, è infaticabile.

–Marcello Bedeschi, da sempre partecipe alla vita culturale, ecclesiale, sociale e politica cittadina con ruoli di rilievo. Figura di spicco in ANCI Marche di cui ha promosso l’avvio nel 1971, è stato collaboratore di figure come La Pira e Moro e nel 1982 ha fatto parte di un gruppo di lavoro richiesto da Papa Woityla. Ad Ancona ha affiancato in particolare il sindaco Trifogli dai tempi del terremoto e della ricostruzione e in progetti culturali.

L’arrivo dei Re Magi nel presepe vivente di Candia

–Presepio vivente di Candia, nato nel 2002 su iniziativa dei parrocchiani della chiesa di san Giuseppe di Candia con i soci del circolo ANSPI La Casetta si sviluppa in un percorso di quasi 2 chilometri con 40 scene ed oltre 200 figuranti. E’ stato visitato negli anni da decine di migliaia di persone.

–Enzo Baldassini, anconetano di Capodimonte e San Pietro, pur colpito da poliomelite agli arti inferiori si è dedicato strenuamente fin dalla sua nascita -31 anni fa- al Centro H, di cui oggi è presidente, spendendosi per l’abbattimento delle barriere architettoniche e per una maggiore inclusione delle persone con disabilità.

–Casa dei Giovani Piero Alfieri, intitolata all’ideatore del progetto, docente e diacono scomparso prematuramente, l’associazione avviata nel 2017 promuove percorsi formativi e di recupero dei giovani valorizzando le loro attitudini e potenzialità con decine di iniziative che coinvolgono tutta la città.

–Luciano Molinelli (alla memoria), figura storica del cantiere navale dove inizia a lavorare a 14 anni, dopo essere emigrato all’estero rientra e fonda il Gruppo Garbage Service che diventerà leader nella bonifica dell’amianto e siti inquinanti, diventando capofila nel settore Ambiente nei porti. Nella sua lunga vita lavorativa, tra i successi si segnala l’innovazione apportata dal sistema Pelikan per la pulizia dei mari.

–Caffè centrale Manfrini, arrivato alla sua ottava generazione è annoverato tra i bar storici d’Italia (le sue origini risalgono al 1850, sempre nello stesso edifico). Nato come confetteria, rinomata per rinfreschi e poi bar caffè, ha servito generazioni di torretani e quest’anno compie 170 anni.

–Paolino Orlandini detto Paolo, ex partigiano, classe 1924, è stato tra i protagonisti della lotta contro l’occupazione antifascista. Con il nome di battaglia “Millo” – giovanissimo- guidò più brigate partecipando alla Liberazione di Osimo e Ancona; medaglia d’argento al valor militare il suo nome è presente nella Biblioteca internazionale della Resistenza.

– Gabriele Fangi (alla memoria), Professore Ordinario di Geomatica presso la Facoltà di Ingegneria dell’UNIVPM di Ancona, è scomparso nel 2020 lasciando ai suoi studenti una importante testimonianza storica e culturale. Dal 1999 è stato Delegato Italiano del Comitato Internazionale di Fotogrammetria ed ha effettuato un incredibile numero di rilievi, portando alto il nome del capoluogo marchigiano e della sua Università in ogni parte del mondo. Nel 2018 è stato chiamato ad Aleppo per catalogare le pietre simbolo della città siriana martoriata a fini della ricostruzione.

–Giancarlo Gioacchini, anconetano doc, fonda nel 1970 in pieno centro la Galleria d’Arte Gioacchini, divenuta nel tempo crocevia di più grandi Maestri del Novecento. Ha promosso svariati artisti locali e e organizzato mostre ed eventi ad Ancona (50°) e Cortina dove 20 anni fa ha aperto una seconda galleria. Ha ricoperto incarichi importanti nelle associazioni di categoria e avviato insieme ad altri “Ancona in centro”.

–Oratorio interparrocchiale delle frazioni di Montesicuro, Gallignano, Sappanico, Ghettarello, Casine di Paterno, Paterno e Aspio, nelle persone degli organizzatori M.Elisabetta Guidi, Gianfranco Alessandroni, Gabriele Giangiacomi, Raffaele Giangiacomi, Claudio Amicucci, Gianluca Ausili, Roberto Rutolo, Giacomo Gioia, Salvatore Italiano, Mauro Maglioni, Flavio Baiocchi. L’oratorio ha organizzato e sostenuto per ben 11edizioni un torneo di calcetto per i giovani dai 6 ai 18 anni divisi per categoria a cui hanno aderito numerosi ragazzini all’insegna dell’aggregazione delle famiglie, dello sport genuino e dell’ amicizia.

–Ass.di volontariato AUSER prov.le di Ancona, operativa da oltre 30 anni come circolo ricreativo culturale organizza conferenze, gite, corsi, spettacoli ecc presso la struttura de “I giovani di ieri” e presso case di riposo. Una grande risorsa per gli anziani della città e un antidoto alla solitudine.

–Sandro Luconi, entrato giovanissimo nel mondo del lavoro come artigiano si è evoluto fino a diventare imprenditore fondando la “Vetreria del Conero” che nel tempo ha dato vita a progetti importanti. Con creazioni e design originali ha conquistato ampie fette di mercato, anche a livello internazionale con la nuova Lucioni&C srl fondata da figlia e genero.

–Gruppo genitori e nonni Istituto Comprensivo Cittadella M.Hack, hanno testimoniato senso civico e capacità di dedizione al bene comune, nonché amore per la cultura mettendo a disposizione tempo e competenze per contribuire all’allestimento dell’aula 3.0 e della biblioteca delle “Donatello” e altri ambienti contribuendo alal cura e alla manutenzione dei plessi scolastici.

Giorgio Cataldi, presidente Camera di Commercio Ancona

–Giorgio Cataldi, ultimo presidente della Camera di Commercio di Ancona prima della aggregazione regionale, ha all’attivo una lunga lista di incarichi alla Confartigianato, al Comitato portuale, alla cooperativa di Servizi AR.CO.S., al Consorzio sportivo ANKON , è Presidente regionale Sindacato pensionati e ha promosso numerose iniziative e progetti per gli artigiani e per la comunità, vantando svariati riconoscimenti.

–Genitori e ragazzi contro il bullismo, La loro denuncia del 2019 ha consentito di aprire un’indagine per stalking ed estorsione aggravata a carico di “baby bulli” e di sgominare una banda di giovanissimi che arrivava a minacciare di morte le proprie vittime all’uscita da scuola o nelle piazze del centro città. Grazie al coraggio delle vittime e delle loro famiglie sono state avviate le indagini che hanno posto fine ai soprusi.

–Gruppo di volontari dell’antico sentiero del borghetto (una dozzina le nomination pervenute), persone che hanno riportato alla luce l’antico sentiero in questione, fitto di vegetazione e impraticabile da vari decenni, mettendo in collegamento Torrette con Posatora e Palombella in totale sicurezza per pedoni e ciclisti. Oltre a dare un valore aggiunto alla città protegge l’incolumità di tutti coloro che vogliono raggiungere il centro di Ancona e viceversa, con una splendida vista mare.

–Gruppo comunale di Volontariato della Protezione civile, istituto nel 2013 ad opera dell’Amministrazione comunale è composto da 35 volontari. Sono supportati dall’Ufficio Di Protezione civile del Comune di Ancona e prestano la loro opera a titolo gratuito in diverse mansioni e contesti, in occasione di emergenze sanitarie, idrogeologiche etc, e con attività di vigilanza, montaggio tende, accompagnamento, assistenza e altro ancora in supporto al Dipartimento di Protezione civile.

–Nicola Sbano (alla memoria), scomparso nel 2020, legale di grande spessore e appassionato di Politica, Cultura e Storia ha ricoperto incarichi di vertice nel PRI cittadino e come vicesindaco e assessore ha sviluppato molteplici iniziativa per valorizzare la città, in particolare il recupero dell’antico cimitero ebraico, la creazione del campo degli Ebrei al Cardeto e il recupero dell’obelisco a M.te Marino. Ha sostenuto svariate istituzioni culturali, quali l’ass.Amici delal Musica e L’Accademia di scienze, Lettere ed Arti.

–Stefano Occhialini, laureato in Biologia marina a questa passione associa quella, immensa, per lo Sport. Si è distinto sia come atleta di hockey in carrozzina elettrica, sia per l’attività dirigenziale nei Dolphins Ancona e nella Federazione Paralimpica ma soprattutto per la quotidiana attività di promozione dell’integrazione di soggetti con disabilità fisica nello sport e nella società.

–Giovanna Cipollari, insegnante, professione cui si è dedicata interamente, e autrice di pubblicazioni è un punto di riferimento in campo educativo non solo per la nostra regione, in particolare per l’intercultura, la solidarietà interetnica e la pace. Fondatrice del CVM e dell’Università della Pace, ha formato insegnanti e operatori e organizza annualmente il Seminario nazionale di educazione interculturale nella scuola.

Maria Letizia Gardoni, presidente Coldiretti Marche (Foto: Coldiretti)

–Maria Letizia Gardoni, laureata in Scienze e tecnologie agrarie e fondatrice di una azienda all’insegna dell’agricoltura biologica, è alla guida di Coldiretti Ancona e Coldiretti Marche dal 2018 (a 30 anni), la più giovane presidente regionale nonché primo rappresentante nella giunta nazionale. Si è impegnata fattivamente in emergenza Covid19 per iniziative di solidarietà nel settore.

–Scuola Maestre Pie Venerini, in occasione del superamento della soglia dei 200 anni di attività educativa nella città di Ancona. L’antica istituzione opera nel capoluogo dal 1737 in risposta – prima nel capoluogo – alla richiesta di fornire una educazione alle ragazze del Pupillato di San Lorenzo, poi è proseguita come scuola femminile, soprattutto per le fanciulle povere, e a seguire ha educato generazioni di anconetani, contando su Maestre di grande livello.

–CNGEI Corpo nazionale Giovani esploratori ed esploratrici italiani- sez. Scout Ancona APS– Opera da 25 anni come protagonista della vita civile e sociale della città. Numerose le partecipazioni da Agenda 21, a Consulta dei Minori, a Parco produce, e collaborazioni con associazioni quali Libera, Legambiente, Tenda di Abramo e con il Comune di Ancona. Tra le attività si segnala soprattutto il doposcuola a Passo Varano.

–Gabriella Venanzi, referente regionale e responsabile di A.M.C.E. Ancona. Assistente sanitaria instancabile ed esperta, con rare doti di umanità e empatia, ha contribuito con la sua capacità e dedizione a rendere il Centro Epilessia di Ancona leader e secondo centro in Italia per numero di pazienti, mantenendo gli equilibri interni sempre all’altezza e conquistando la piena stima e fiducia di colleghi e pazienti.

–Giorgio Orciani, ex bancario in pensione, volontario infaticabile e appassionato, nella sua lunga vita ha prestato servizio in attività di soccorso come vigile del fuoco volontario e poi come volontario di Protezione civile, stimato e apprezzato dai vertici di enti e associazioni in cui ha operato. Detentore di numerosi riconoscimenti è socio onorario dell’associazione V.A.B – Volontari antincendio boschivi di Ancona.

– Fiorenzo Conti, nato in Francia e poi vissuto a Senigallia e Ancona, è docente di Fisiologia Medica alla Politecnica di Ancona e Direttore del Centro di Neurobiologia dell’invecchiamento all’INRCA. E’ ricercatore di fama internazionale per i suoi studi delle sinapsi corticali e neurotrasmettitori, cofondatore e direttore della rivista della società italiana di Fisiologia ed è stato presidente della Società italiana di Neuroscienze, che ha contribuito a fare crescere.

– Enrico Meldolesi, titolare dell’omonimo negozio di abbigliamento sportivo ad Ancona è uno degli esponenti più longevi del commercio dorico – a bottega fin da giovanissimo al fianco del padre – è un esempio di resilienza. Rappresenta infatti quella categoria di negozianti che non si è mai piegata anche nei momenti più duri contribuendo a valorizzare il cuore pulsante del capoluogo.

– Nicola Basti (alla memoria). Deceduto recentemente a causa del Covid-19, dottore commercialista in pensione, è stato una figura di rilievo nella Confartigianato e nella Camera di Commercio. Grande appassionato del mare, è stato per 12 anni alla guida della Lega Navale di Ancona, che con lui ha raggiunto 500 soci, facendosi promotore dello sport della vela e della cultura del mare e favorendo iniziative di inclusione per categorie più fragili.

– Agenti di Polizia Locale Alex Barattini e Francesco Catalani protagonisti del salvataggio di due persone rimaste intrappolate nella loro vettura in un sottopasso allagato durante un forte temporale nel settembre 2019.

Sovrintendente capo Andrea Pincini- nel settembre 2020 si è distinto intervenendo in soccorso di una donna in procinto di partorire, scortando l’autovettura sulla quale viaggiava insieme al guidatore fino all’ospedale, allertando nel frattempo i sanitari.

– Assistente capo Coord. Polizia di Stato, Paolo Sorichetti, ha raggiunto importanti traguardi sportivi connessi ai compiti istituzionali, in particolare nel ciclismo e nel podismo, fino ad approdare alle Paralimpiadi di Atene nel 2004 come atleta guida di un maratoneta non vedente. E’ stato più volte campione nazionale e poi mondiale Duathlon

– Ispettore Superiore SUPS Polizia scientifica Marche -Abruzzo Paolo Brutti Questura AN-

sfidando una forte mareggiata, fuori servizio, ha salvato un ragazzo di nazionalità britannica che rischiava l’annegamento nelle acque di Mezzavalle,

– Polizia di Stato: Ass. Capo Fabio Vito Daloisio, Agente scelto Mattia Marchetti, per avere prontamente e con destrezza sventato un suicidio in un appartamento di via Lamaticci di persona che voleva lanciarsi dal balcone. Ass. Capo Mirco Rebechini e Ass capo Ilario Gentili per avere tratto in salto una persona disorientata affetta da turbe psichiche che si aggirava in via della Montagnola, rischiando l’investimento di mezzi pesanti.

– Sovrintendente della Polizia di Stato Luca Palmioli, il 2 marzo 2020 è intervenuto assieme al figlio, mentre era libero dal servizio, per salvare una persona anziana che in località Pinocchio stava tentando un gesto suicidario da una grondaia, riuscendo a raggiungerlo dal tetto e bloccarlo e trarlo in salvo.

– L’assistente della Polizia di Stato Riccardo Marucci e l’agente della Polzia di Stato Daniele Zaghini il 7 settembre 2020 hanno invece tratto in salvo con coraggio e prontezza due turisti incidentati lungo la scogliera del Passetto, dando loro le prime cure ed assistendoli nell’arrivo e presa in carico dell’eliambulanza.

– Assistente capo Coordinatore Polizia di Stato Sandro Piccinni da 16 anni presta servizio presso l’Ufficio di Polizia di Frontiera. Nella notte tra il 23 e 24 marzo 2020 al termine del turno di lavoro ha notato una dozzina di persone ricoverate all’addiaccio e si è prontamente attivato per trovare un ricovero, contattando gli enti preposti e riuscendo nell’intento. Inoltre si è prodigato per fornire loro beni di prima necessità, abiti scarpe e altro, dando prova di particolare altruismo in un periodo purtroppo contassegnato dalla diffidenza.

– I due reparti di Polizia penitenziaria delle sedi di Montacuto e Barcaglione per avere gestito con alta professionalità e dedizione la difficilissima situazione pandemica all’interno degli istituti di pena, assicurando attenzione necessaria e prevenzione nelle prevedibili tensioni tra i detenuti, scongiurando episodi gravi di protesta e aumentando perfino i trattamenti in favore dei detenuti.

– Capo Reparto Vigili del Fuoco in pensione Germano Peschini, è stato a lungo responsabile della Sezione Agonistica Canotaggio che vanta una squadra di 15 giovani atleti protagonisti in importanti gare nazionali e internazionali, fino alle medaglie olimpiche; è stato ice e poi presidente del CONI regionale e ha al suo attivo importanti riconoscimenti anche per meriti di servizio acquisiti in più emergenze sismiche.

– Vigile del fuoco esperto Daniele Giachi ha dato molteplici prove di competenza e umanità, in particolare nel soccorrere la popolazione di Arquata del Tronto salvando persone sotto le macerie, ha collaborato con la Polizia Locale nel fermo di responsabili di reati nel 2019 e, inoltre, ha insigni meriti sportivi nel campo del basket. Ha militato nella nazionale giovanile, gioca tuttora in serie C ed Capitano dalla Cab Stamura Basket Ancona.

I Vigili del Fuoco al lavoro all’ex Tubimar

–VIGILI DEL FUOCO intervenuti per domare incendio EX TUBIMAR di Ancona, un intervento messo in atto dalle donne e uomini dei VVFF del Comando di Ancona in occasione dell’incendio che la notte 16 settembre 2020 ha coinvolto l’area ex Tubimar in zona porto. Le squadre sono riuscite a confinare e quindi abbassare e infine estinguere le fiamme, oltre a contenere l’emissioni dei fumi inquinanti. Una operazione complessa che ha visto dare prova di professionalità e atti di coraggio.

– LGT cs Gianluca Montelpare, Guardia di Finanza, Comandante squadra cinofili, istruttore cinofilo antidroga regionale e responsabile addestramento di tutte le unità cinofile delle Marche è l’unico in Italia ad assicurare la presenza dei cani antidroga in tutti i comandi provinciali di una regione. E’ referente nella provincia del progetto “Educazione alla legalità economica” e svolge incontri formativi nelle scuole, ricevendo solenni encomi.

– Mar. A. Matteo Filograsso Comando prov. AN, Ispettore Capo Sez. Personale, Protezione sociale e AAGG con grande professionalità e abnegazione fornisce un apporto determinante per la organizzazione e gestione delle trasfusioni di sangue da parte di militari in servizio e in congedo e dei loro familiari in collaborazione con il Centro Trasfusionale di Torrette, si occupa dell’iniziativa “Le Fiamme gialle donano il rosso”

Brig. C Odorisio Tateo – Comando prov. AN Sovrintendente addetto alla Sez.Personale, Protezione sociale e AAGG fornisce un qualificante apporto per organizzazione e gestione di eventi, convegni, tavoli tecnici e cerimonie che rinforzano il legame con la comunità

– Luogotenente Luca Cristofanetti e Carabiniere Nicolò Tomasicchio, Legione CARABINIERI Marche, si sono contraddistinti per l’impegno e per i risultati conseguiti nella attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, con una lunga e paziente indagine investigativa che si è avvalsa della collaborazione di giovani vittime e che ha portato all’arresto di tre persone.

– Brig.Ca. Giuseppe Massimiliano Coscia e App. Sc Q.S. Adriano Sergi- Sezione Radiomobile NORM Compagnia Ancona; App. Sc. Girolamo Allegro e carabiniere Nicolò Tomasicchio- Stazione Ancona Centro -le due pattuglie sono intervenute il 20 dicembre 2020 in località Collemarino nei presso del cavalcavia di legno che conduce alla spiaggia riuscendo a mettere in salvo un uomo in procinto di lanciarsi nel vuoto.

RICONOSCIMENTO SPECIALE con TARGA COMMEMORATIVA

L’Amministrazione comunale ha deciso di tributare un encomio speciale agli operatori delle strutture sanitarie della città, ai loro collaboratori e ai volontari che hanno fronteggiato l’emergenza epidemiologica con una targa che verrà collocata nei reparti e nei luoghi significativi e che resterà a futura memoria:

«Nel gennaio 2020 una terribile pandemia si è scatenata nel mondo, colpendo con ferocia anche il nostro territorio. Con questa targa, l’Amministrazione comunale ringrazia e rende onore ai medici, agli infermieri e agli operatori delle strutture sanitarie della città, e ai loro collaboratori e ai volontari, che hanno fronteggiato l’emergenza con spirito di sacrificio e grande umanità e che tuttora non si risparmiano per contrastare con la cura e la ricerca la diffusione di questo grande male».