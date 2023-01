Ancona, al Teatro Sperimentale “Virtuosissima sirena” con il soprano Laura Catrari

ANCONA – Sabato prossimo, 7 gennaio, tornano i concerti degli Amici della Musica Guido Michelli con il recupero dell’appuntamento programmato e rinviato lo scorso 27 novembre: alle 18 al Teatro Sperimentale di Ancona va in scena, infatti, Virtuosissima sirena – Una serata in casa Strozzi, ascoltando Barbara. Per l’ingresso all’evento saranno validi sia gli abbonamenti alla stagione concertistica 2022-23 sia i biglietti acquistati per la data dello scorso 27 novembre. Sabato, dunque, il soprano Laura Catrari, l’Accademia dell’Annunciata (rappresentata da Angelo Cavo, Archimede De Martini, violini, Carlo Maria Paulesu, violoncello, Laura La Vecchia, tiorba) con Riccardo Doni cembalo e direzione, e i testi di Guido Barbieri, condurranno lo spettatore all’interno del mondo della maggior compositrice del Seicento: Barbara Strozzi, appunto la «virtuosissima sirena». Il concerto sarà preceduto da una presentazione di Guido Barbieri, direttore artistico degli Amici della Musica.

Il programma del concerto prevede, oltre alle musiche di Barbara Strozzi, quelle di suoi illustri contemporanei come Dario Castello, Giovanni Legrenzi e Marco Uccellini. Forti e illuminanti i titoli dei brani della Strozzi: La vendetta, L’amante segreto, Tradimento, Parasti in dulcedine, Costume de’ grandi, Lagrime mie, che riflettono una varietà di stili, lamenti, ariette e cantate, ora lamentosi, ora scherzosi e brillanti.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima del concerto al Teatro Sperimentale: interi 20 euro, ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro.