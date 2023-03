Ancona, al Teatro Sperimentale arriva il Quartetto Noûs

ANCONA – La musica da camera con il Quartetto Noûs, domenica 26 marzo alle 18 al Teatro Sperimentale. Si rinnova l’appuntamento con la stagione musicale degli Amici della Musica G. Michelli, il programma prevede musiche di Dmitrij Šostakovič con il Quartetto per archi n. 10 in la bemolle maggiore, op. 118; di Riccardo Panfili (Terni, 1979) con Secondo quartetto per archi; e di Johannes Brahms, con Quartetto per archi in do minore, op. 51 n.1. Prima del concerto appuntamento con l’ormai abituale e attesa conversazione tra Guido Barbieri, direttore artistico degli Amici della Musica, e Alberto Franchin, secondo violino del Noûs.

Noûs è un termine greco il cui significato è «mente» e dunque «razionalità», ma anche «ispirazione» e «capacità creativa». Il Quartetto Noûs, formatosi nel 2011, e composto da Tiziano Baviera, violino, Alberto Franchin, violino, Sara Dambruoso, viola, e Tommaso Tesini, violoncello, si è affermato in poco tempo come una delle realtà musicali più interessanti della sua generazione. Le sue coinvolgenti interpretazioni sono frutto di un percorso formativo nel quale la tradizione italiana si fonde con le più importanti scuole europee. La versatilità e l’originalità interpretativa dell’ensemble si manifestano in tutto il repertorio quartettistico e l’attenzione ai nuovi linguaggi compositivi lo spingono a cimentarsi in performance innovative come suonare a memoria e totalmente al buio. Diverse le collaborazioni con compositori contemporanei e le partecipazioni a progetti trasversali con compagnie teatrali e di danza. Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (tel. 07152525) e nel giorno del concerto da un’ora prima dell’evento stesso, al Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’università Politecnica delle Marche) 5 euro.