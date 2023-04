Ancona, al Teatro Sperimentale un concerto dedicato all’Ucraina

ANCONA – «Mimino-Omaggio a Giya Kancheli» è il titolo del concerto degli Amici della Musica G. Michelli, in programma per domani, venerdì 14 aprile, al Teatro Sperimentale alle ore 20.30, con Manuel Zurria, flauti, e Oscar Pizzo, pianoforte. «Mimino» nasce come un omaggio al compositore georgiano Giya Kancheli a tre anni dalla morte, però è anche dedicato all’Ucraina: accanto a composizioni di Kancheli, infatti, e alla commovente Spiegel im Spiegel del noto compositore estone Arvo Pärt, compaiono due dei più importanti compositori ucraini viventi, Valentyn Vasylyovych Sylvestrov, (Kyiv, 1937) e Vladimir Tarnopolski, (Dnipro, 1955), di cui sarà eseguita in prima mondiale Antique Musique Box from Kartvelia, composta nel 2022. Sia Sylvestrov che Tarnopolski hanno lasciato l’Ucraina per la Germania dopo l’aggressione russa alla loro terra.

I brani in programma sono: Giya Kancheli, Miniature (2014) nn. 1–3–7–9–10–12; Valentin Silvestrov, 2 Elegies (2005); Vladimir Tarnopolsky Antique Musique Box from Kartvelia (2022) prima esecuzione assoluta; Arvo Pärt Spiegel im Spiegel (1978); Giya Kancheli Ninna Nanna per Anna (2018), per flauto e pianoforte. Durante il concerto saranno proiettati dei video per i quali Kancheli ha composto Miniature. Il concerto sarà introdotto, come di consuetudine, da una breve conversazione tra Guido Barbieri, direttore artistico degli Amici della Musica, con Manuele Zurria e Oscar Pizzo. Manuel Zurria è nato a Catania nel 1962 e vive a Roma. Ha incontrato e collaborato collaborato con alcuni tra i più importanti compositori contemporanei tra cui gli stessi con artisti come Arvo Pärt e Giya Kancheli. Oscar Pizzo (Roma 1961) ha studiato pianoforte con Luciana Ricotti e Charles Rosen ed è riuscito a guadagnarsi un posto di rilievo nell’ambito dei musicisti europei specializzati nell’interpretazione della musica colta del XX secolo e contemporanea.

Biglietti in vendita alla biglietteria del Teatro delle Muse (071.52525) e venerdì 14 da un’ora prima del concerto al botteghino del Teatro Sperimentale: interi 20 euro; ridotti 12 euro; ridotti extra (giovani fino a 26 anni, compresi gli studenti universitari dell’Università Politecnica delle Marche) 5 euro.