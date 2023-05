Ancona, in tasca l’eroina per lo spaccio e a carico 9 anni e mezzo da scontare: arrestato 63enne tunisino

ANCONA – Nel corso di un servizio di controllo del territorio organizzato nel pomeriggio di ieri 3 maggio dal Comando Provinciale Carabinieri di Ancona e finalizzato a reprimere il traffico illecito di sostanze stupefacenti presente nel capoluogo, è scattato l’arresto per un tunisino, classe ’60 e residente da qualche anno ad Ancona.

Nel corso dei vari pattugliamenti posti in essere dal personale in uniforme, nelle vie del centro storico veniva notato un soggetto che, dai movimenti sospetti e dal modo in cui guardava i militari, ha subito attirato l’attenzione dei Carabinieri. A far scattare un campanello d’allarme ulteriore è stato il suo continuo entrare e uscire da un locale nel tentativo, forse, di disilludere il controllo. Al contrario, invece, i militari hanno deciso di controllarlo e, dopo avere approfondito gli accertamenti hanno rinvenuto 14 dosi di eroina. Successivamente, presso l’abitazione del Tìtunisino, venivano sequestrati ulteriori 4 involucri per complessivi 35 grammi circa di eroina e marijuana; 2mila 265 euro in contanti e 5 telefoni cellulari, verosimilmente utilizzati per l’attività di spaccio.

Portato presso il Comando Provinciale Carabinieri per i rituali adempimenti, emergeva che a carico dell’uomo gravava una condanna di 9 anni e 5 mesi da scontare per varie violazioni della normativa sugli stupefacenti.

Al termine l’arrestato è stato tradotto presso il carcere di Montacuto a disposizione dell’autorità giudiziaria.