Tamponamento in via Flaminia fra camion e auto: un ferito grave e viabilità in tilt

È accaduto intorno alle 18 davanti al Lidl vicino allo svincolo con via Conca. Ad avere la peggio un 35enne di Falconara che ha riportato un politrauma

ANCONA – Un 35enne di Falconara Marittima è rimasto ferito gravemente nel tamponamento fra auto e tir avvenuto intorno alle 18 di oggi (3 febbraio) in via Flaminia a Torrette. L’incidente si è verificato davanti al Lidl, nei pressi dello svincolo con via Conca che porta all’ospedale regionale. Coinvolti 2 camion e 4 auto. Ad avere la peggio un automobilista 35enne di Falconara Marittima che si è infilato con l’auto sotto il rimorchio di un camion che lo precedeva, un mezzo proveniente dall’Albania.

Immediati i soccorsi. Sul posto i carabinieri di Ancona, 4 pattuglie della polizia locale di Ancona, i vigili del fuoco di Ancona, l’automedica e Croce Gialla di Ancona. L’uomo è rimasto ferito gravemente è stato portato al pronto soccorso di Torrette in codice rosso avanzato per un politrauma. In tilt la viabilità della zona.

(Servizio in aggiornamento)